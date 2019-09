Pensioni | le prospettive per il 2020 | dall' APE alla quota 100 | fino all' Opzione donna

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Il nuovo Conte Bis ha preso il via solo da pochi giorni, ma gli impegni e le responsabilità di governo risultano già pressanti. Pesano gli obblighi internazionali del Paese (a partire dal Patto di stabilità europeo, che si cercherà di ridiscutere) e la quadra da trovare con la prossima legge di bilancio. Tematiche che sono state riprese anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante un intervento tenutosi oggi presso il Forum Ambrosetti, nel quale ha parlato proprio del "necessario riesame delle regole del patto di stabilità" per avviare "una nuova fase di rilancio". Resta il fatto che nel riordino dei conti il capitolo previdenziale dovrebbe avere un ruolo chiave all'interno della prossima manovra. A partire dai risparmi ottenibili attraverso il ripensamento della100,a quale emerge comunque un "tesoretto" per via delle mancate richieste rispetto alle ...

mipiace17 : RT @TrofeiDi: 5miliardi e mezzo + 96.000 pensioni pagate senza un giorno di lavoro agli immigratis, fonti INPS. Italiani con pensioni da fa… - TrofeiDi : 5miliardi e mezzo + 96.000 pensioni pagate senza un giorno di lavoro agli immigratis, fonti INPS. Italiani con pens… - FuffaForte : @ficulle39 Sì, chi va in pensione a 60 anni, fon una pensione retributiva, ed aspettative di vita media residua di… -