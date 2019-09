Padova | falsi medici derubavano anziani | 3 arresti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Marco Della Corte Operazione compiuta con successo dai carabinieri di Este al termine di una minuziosa serie di indagini: la banda di truffatori agiva nelno e in altre province venete I carabinieri di Este, al termine di una serrata attività di indagini, hanno arrestato in data 7 settembre 2019 una banda composta da 3 malviventi, attivi nelle truffe nei confronti di. La banda era attiva in provincia die in altre zone del Veneto. Come informa la testata onlineOggi, i tre delinquenti erano soliti agire seguendo un determinato schema: dopo essersi accativati la fiducia delle loro vittime (tra cui anche soggetti ultranovantenni) i truffatori, spacciandosi per, funzionari INPS o dipendenti di società di sevizi, prima li raggiravano e poi li. Alle ore 12:30 è iniziata una conferenza stampa da parte degli uomini dell'Arma, nel corso ...

