Ordigno bellico nel Salernitano | domani evacuate 36mila persone

Disinnesco Ordigno bellico : evacuate 36mila persone a Battipaglia : Saranno allontanate circa 36mila persone per consentire le operazioni di bonifica di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale rivenuta in un terreno agricolo a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni, come informa la Prefettura di Salerno, sono programmate per domenica 8 settembre e saranno condotte dagli artificieri dell’Esercito Italiano-21 Reggimento Guastatori di Caserta e potranno protrarsi per 8/12 ore. Oltre ...

Ordigno bellico ritrovato a Brescia : area messa in sicurezza : Un Ordigno bellico di dimensioni ridotte e’ stato ritrovato questa mattina nella zona della Piccola velocità in via Dalmazia in città a Brescia. Sul posto sono arrivati gli artificieri, gli uomini della Polfer, e quelli del Genio civile che ora dovranno decidere come procedere. L’area e’ stata messa in sicurezza. L'articolo Ordigno bellico ritrovato a Brescia: area messa in sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Due uomini della protezione civile feriti nell'esplosione di un Ordigno bellico : Si trovavano impegnati ad operare nello spegnimento di un incendio ma nel sottosuolo era presente una bomba risalente alla...

Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia nell’Agrigentino : Un Ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto tra la sabbia, a pochi centimetri di profondità, a Lido Fiori, località balneare di Menfi, in provincia di Agrigento. Dai primi accertamenti sembra trattarsi di una mina anticarro tedesca. La zona è stata transennata e interdetta nell’attesa dell’arrivo degli artificieri. L'articolo Ordigno bellico della II Guerra Mondiale ritrovato in spiaggia ...