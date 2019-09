Non solo tennis | Meghan a New York fa yoga per riprendersi dal jet lag

Non solo «The Burnt Orange Heresy» - Mick Jagger attore : Mick Jagger attore. Il rocker sbarca alla Mostra di Venezia (è l’ultimo fuoco d’artificio di un’edizione da incorniciare) in occasione della presentazione di The Burnt Orange Heresy, film di chiusura della kermesse. Non è la prima volta che il frontman dei Rolling Stones viene assoldato nei panni di attore. Nel thriller del nostro Giuseppe Capotondi Jagger interpreta Joseph Cassidy, un collezionista d’arte che ingaggia una coppia (Claes Bang ed ...

Mercato Juventus - Non solo Eriksen : doppio colpo a zero dal Tottenham : Mercato Juventus – Nonostante sia ufficialmente terminato da qualche giorno, il Mercato in realtà non va mai in vacanza: direttori sportivi e agenti sono sempre al lavoro per ottimizzare trasferimenti e programmare il futuro di quei giocatori la cui situazione contrattuale è piuttosto allettante. E’ il caso di Toby Alderweireld e Christian Eriksen, entrambi con il contratto in scadenza […] More

Boccia : "Digithon Non è solo oggi - aiuta crescita idee tutto l'anno" : Bisceglie, 6 set. (Labitalia) - "Continueremo a fare quello che c'eravamo detti in questi anni: la[...]

Julie Andrews Non è solo la famosa attrice di Mary Poppins : Leone d’Oro alla carriera della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stato attribuito alla grande attrice inglese Julie Andrews, protagonista – tra i suoi numerosi successi internazionali – di classici amati in tutto il mondo quali Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto ...

Ilda Boccassini va in pensione - magistrato simbolo della procura di Milano e Non solo : Battagliera come pochi, non si è mai tirata indietro davanti alle molte sfide che indagini delicatissime hanno presentato. Ilda Boccassini è stata uno dei magistrati simbolo della procura di Milano, protagonista dei processi a Silvio Berlusconi e per questo spesso al centro degli attacchi della politica, almeno di una sua parte. Ma ha legato il suo nome anche alle prime indagini sulla strage di Capaci e quella di via D’Amelio e alla cattura di ...

Non solo i Miam : i matrimoni famosi durati pochissimo : Quando il sì non è affatto per sempre The post Non solo i Miam: i matrimoni famosi durati pochissimo appeared first on News Mtv Italia.

Dorian - Non solo tempeste : l’uragano porta diversi chili di cocaina sulle spiagge in Florida : Segnalazioni su almeno due spiagge dello Stato della East Coast USA. Secondo la polizia Usa un panetto di cocaina come quelli può fruttare circa 30mila dollari nel mercato illegale. Intanto salgono a 30 i morti provocati dall'uragano nelle Bahamas.Continua a leggere

Wanda Nara : “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter Non solo io la cattiva. Sono quella che l’ha risolta” : Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei: Wanda Nara, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di Mauro Icardi, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che ...

Governo : Calenda - ‘curriculum Non è solo studio - quello di Bellanova impeccabile’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “A chi paragona Di Maio a Teresa Bellanova. Teresa ha un curriculum impeccabile (curriculum non è solo/tanto titoli di studio) da sindacalista e al Governo ha presidiato centinaia di crisi. Se vivessimo in un paese giusto farebbe il ministro del Lavoro. Di Maio neanche le scarpe le può allacciare”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter. L'articolo Governo: Calenda, ‘curriculum non è solo ...

Nuovo Governo Conte bis : Non solo clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...

Non solo Melania e Justin : i presunti flirt che eccitano la politica : Lasciate stare l'anti-trumpismo familiare e la tendenza agli sgarbi istituzional- coniugali della first lady americana. Se al G7 di Biarritz Melania Trump ha baciato il premier canadese Justin Trudeau con un trasporto e uno sguardo da fantasia erotica incontenibile, la sua mitica insofferenza politica verso il marito non c'entra. First lady Melania Trump kisses Canadian Prime Minister Justin Trudeau during the #G7 family ...

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019 - per sportivi e Non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi. L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019, per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.