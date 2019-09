Niente Luna per l’India | la sonda Chandrayaan 2 si è schiantata

Si gira il nuovo video di Tiziano Ferro : “ Niente Luna di miele con Victor” : Il nuovo video di Tiziano Ferro sta per arrivare? Certo l'inizio dei lavori per la realizzazione della prossima clip dell'artista di Latina, che però ha rinunciato alla luna di miele da trascorrere con suo marito Victor Allen che ha sposato nel mese di giugno. Il video da rilasciare dovrebbe essere quello relativo al prossimo singolo, che attende ancora di essere annunciato e che farà sicuramente parte del prossimo album che arriva a quasi ...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...