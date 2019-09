Nelle relazioni il tradimento è qualcosa che si costruisce in due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Quando si interrompe una relazione – sentimentale, di amicizia, professionale, politica – per ildi uno dei due partner, la delusione prevale, insieme a una forte rabbia verso se stessi per non aver saputo prevedere, per essersi fidati. La fiducia in realtà porta sempre con sé il rischio del. Ci sentiamo traditi proprio in quei rapporti in cui ci affidiamo di più e si può essere traditi solo quando ci si fida e ci si affida veramente, perciò soprattutto da persone affettivamente molto vicine: partner, genitori, amici, fratelli, amanti, soci, non da chiunque. Più grande è il coinvolgimento emotivo, affettivo e sentimentale, più forte è il sentimento dinel momento in cui vengono deluse le aspettative e non mantenute le promesse ricevute. Scoprire unporta necessariamente a ripercorrere tutta la relazione e a darle un significato ...

