Nella querelle con Acea vince il lago di Bracciano

(Di sabato 7 settembre 2019)Ato 2 ha perso definitivamente la sua battaglia per sfruttare le acque deldi. Il Tribunale Superiore delle Acque ha infatti respinto il ricorso che l'utility romana aveva presentato contro la determinazione della Regione Lazio che di fatto, ha bloccato le captazioni e ha scritto di nuovo le regole per l'impiego delle sue acque per gli usi idropotabili della Città di Roma. Si chiude così una vicenda iniziata nel marzo del 2017 quando, con le mancate piogge primaverili e in concomitanza con prelievi consistenti da parte di, le acque del- riserva strategica della capitale - hanno cominciato ad abbassarsi oltre i limiti di guardia. Da quel momento, come è stato raccontato su Agi.it - la crisi idrica deldiè stata la peggior crisi idrica di sempre per Roma e ha avuto il suo culmine durante l'estate del 2017 quando - tra luglio e agosto - ...

