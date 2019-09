NBA – Dwyane Wade dà la sua benedizione | “LeBron e Davis fortissimi AD può diventare il

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019)dà la suaalla nuova coppia dei Los Angeles Lakers: secondo ‘Flash’, LeBron James ed Anthonyfaranno faville “Non c’è bisogno che LeBron e Anthonydiventino i nuovie James: sono già abbastanza bravi così”. Con queste paroledà la sua ‘’ alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers formata dal miglior amico LeBron James, e dalla sua nuova spalla, ruolo che è appartenuto per tanti anni allo stesso, ed ora verrà ricoperto da Anthony. Presente a Los Angeles per il lancio del videogioco NBA2K20, che lo vede in copertina nella ‘legend edition’,ha speso belle parole per Anthony: “è già uno dei migliori giovani in circolazione, penso che se LeBron si fa da partepotrebbe addiritturail migliore, Kevin Durant permettendo. Però voglio vederlo salire di livello: sono convinto che ...

