Nazionale | Bernardeschi è soddisfatto | “stiamo facendo passi da gigante”

(Di sabato 7 settembre 2019) “Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, perché una partita del genere non so come sarebbe finita un anno fa. Siamo riusciti a vincere 3-1 nonostante tutte le difficoltà. Questastada gigante, ha fatto cinque vittorie consecutive contro squadre non semplici, perché in Europa non ci sono partite semplici: sulla carta possono esserci impegni più facili ma non è così, per questo vanno fatti i complimenti al mister, allo staff e a noi giocatori”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus e dellaazzurra Federico, ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Armenia. “Ora un po’ tutti possiamo credere in quello che speravamo un anno fa: questa squadra credo sia partita e stavedere le proprie qualità e i propri valori, poi ci sta una partita sporca, dove non si gioca bene, ...

