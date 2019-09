Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti | età | altezza | peso e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2019) Per molti anniè stata sulla cresta dell’onda nel piccolo schermo. È diventata famosa come ballerina del Bagaglino ed è riuscita a conquistare tutti con il suo fascino. Nel 1989 esordisce come attrice in Fratelli d’Italia, film di Neri Parenti, poi si alterna tra commedie e film per la tv, tra cui Abbronzatissimi, Romanzo di un giovane povero, diretto da Ettore Scola, e Positano, miniserie tv datata 1996. I primi anni ’90 coincidono anche con l’incontro die Massimo Troisi; i due si innamorano e vivono un’appassionante storia d’amore che durerà fino al 1994, anno della morte dell’attore napoletano. Il legame con Troisi regala alla bionda romana grande notorietà, nonostante l’epilogo costituisca un capitolo nero nella vita di, distrutta dalla prematura scomparsa del compagno. Nel 1997 entra a fare parte della compagnia del Bagaglino di ...

POPCORNTVit : Nathalie Caldonazzo: la pittura l'ha aiutata a superare un trauma particolare della sua vita - Seoulmate2018 : RT @ahoy_boy98: Nathalie Caldonazzo già scoppiata dal fidanzato ma che meraviglia #temptationislandvip - ahoy_boy98 : Nathalie Caldonazzo già scoppiata dal fidanzato ma che meraviglia #temptationislandvip -