NAPOLI | AGGUATO CAMORRA | UCCISO GENNARO SORRENTINO Precedenti per droga e armi

NAPOLI - agguato in strada : 51enne in auto affiancato e ucciso : agguato di camorra sull?Asse Mediano, a Napoli , all?altezza dell?uscita Sant?Antimo Casandrino, prima dello svincolo per Acerra. La vittima si chiama Gennaro Sorrentino,...

Marca – Real Madrid accelerata per Van de Beek : accordo col calciatore. Ancora meno spazi per James - NAPOLI in agguato : Il Real Madrid accelera per Van de Beek Secondo Marca il Real Madrid starebbe accelerando le operazioni per l’acquisto di Donny Van de Beek, dall’Ajax. Calciomercato Napoli – come riporta l’edizione online di Marca, Il Real Madrid ha trovato un accordo contrattuale con il centrocampista olandese dell’Ajax Donny Van de Beek per la prossima stagione. Rimane da trovare un accordo tra il Real Madrid ed il club ...