Napoli | abbonamenti a rilento | sold out la tribuna Posillipo | male le curve

Il Napoli è forte. I novemila abbonamenti sono una sorpresa solo per chi non conosce la città : Come ogni anno, a Napoli la chiusura del calciomercato coincide con la orwelliana giornata dell’odio per De Laurentiis. Il pappone e tutto quel che sappiamo da anni. È inutile ripetere le stesse cose. conoscete il pensiero di chi scrive. Che per questo è accusato di ricevere assegno mensile dal presidente del Napoli. Ci annoiamo a ripetere sempre le stesse cose. Siamo di fronte a una tifoseria che, con prezzi ribassati del 30%, non supera ...

Libero : Abbonamenti da record. Tranne che per Napoli e Roma : Sono numeri da record quelli relativi agli Abbonamenti della stagione che sta per iniziare, scrive Libero. L’assalto agli stadi mostra che le persone hanno più voglia di vedere partite dal vivo e che, soprattutto, a tornano allo stadio, sono gli appassionati che se ne erano allontanati. “Il dominio della Juventus, per paradosso, sembra aver rinforzato l’attaccamento degli altri tifosi, come se le difficoltà fossero un richiamo più ...

Abbonamenti Napoli – La Società non si ferma ai numeri e mette i puntini sulle “i” : Abbonamenti Napoli – I rumors relativi alla lentissima corsa all’abbonamento sono ancora sonanti e la SSC Napoli chiarisce alcuni punti. Abbonamenti Napoli – Alessandro Formisano, head operation del Napoli, in un’intervista a Il Mattino, che riportiamo di seguito, lascia chiaramente intendere che i numeri della altre campagne di A non sono assolutamente paragonabili a quelli del Napoli e spiega perchè: “Non è un ...

Napoli - langue la campagna abbonamenti : circa 8.500. A Bari sono 6mila : langue la campagna abbonamenti del Napoli. Nonostante la riduzione di prezzo del 30%, la corsa al tesseramento finora non c’è stata. I dati sono fermi a circa 8.500 abbonamenti uno dei dati più bassi della Serie A. A Bari, serie C, sono a seimila abbonamenti. Non riportiamo nemmeno i numeri delle altre squadre, sarebbe troppo mortificante. Dati che la dicono lunga sul luogo comune – durissimo a morire – del grande pubblico di Napoli. ...

Atalanta - caro abbonamenti - la curva costa (molto) più di Napoli : striscione di protesta dei tifosi : Un abbonamento in curva dell’Atalanta costa più di un abbonamento in curva del Napoli. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quando costava 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale a Napoli costa mille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare in curva a Ferrara costa 300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di Napoli. L’Atalanta da Champions ha rincarato e ...

Campagna abbonamenti - il Napoli conferma : già superata la quota del 2017- 2018 : Prosegue a gonfie vele la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. E’ stata già superata la quota abbonati dell’ultima Campagna della stagione 2017/18, circa 10mila tessere già vendute. Di seguito vi riproponiamo prezzi e dettagli della Campagna abbonamenti: “Prosegue la Campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A 2019-20, iniziata il 25 luglio. L’emissione dell’abbonamento sarà ...

Napoli - superati i 6.900 abbonamenti della stagione 17/18 : Prosegue la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019/20. È stata già superata la quota abbonati dell’ultima campagna della stagione 2017/18, come reso noto dalla società partenopea. Nel dettaglio, quindi, sono oltre 7mila gli abbonamenti venduti per la stagione 2019/20 nel giro di poco più di 11 giorni dall’inizio della vendita: […] L'articolo Napoli, superati i 6.900 abbonamenti della stagione 17/18 è ...

I 7mila abbonamenti del Napoli sono ancora lontani dai numeri delle altre (Fiorentina - Lazio - Roma) : Come giudicare il dato dei circa settemila abbonamenti sottoscritti fin qui dai tifosi del Napoli? Il dato si presta a una doppia lettura. Da un lato, sembra smentire la tensione che invece si respira sui social, nelle dirette radiofoniche, con i tifosi del Napoli che si lamentano per il rallentamento che ha subito il calciomercato degli azzurri. Per la trattativa Pépé. E le cose che ben sappiamo. A una prima lettura, settemila abbonamenti ...

CorSport : Napoli - già venduti 7 mila abbonamenti : La campagna più rivoluzionaria e innovativa dell’era De Laurentiis nonché la più economica dal 2010 nonostante la crescita della squadra, sta riscuotendo un buon successo Lo conferma il Corriere dello Sport che da i numeri. 7000 abbonamenti già sottoscritti, con il 90% di incremento dall’ultima campagna abbonamenti. A questo punto appare verosimile che si riesca a raggiungere l’obiettivo dei 35-40 mila abbonamenti lanciato ...

Mattino : 1500 abbonamenti emessi dal Napoli nella prima giornata di vendita : È partita ieri la nuova campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2019/2020, una campagna definita dalla società con i “fuochi d’artificio”, e pare che sia proprio così stando ai numeri registrati nella prima giornata. Il sito del Napoli riporta i dati della prima giornata di vendita, che sono cresciuti del 90% rispetto all’ultima campagna abbonamenti del 2017/2018 (nel campionato 2018/19 la società non emise gli ...

Campagna abbonamenti - Ssc Napoli : “Grande incremento già dal primo giorno - i dati” : E’ cominciata alla grande la Campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Il club azzurro, attraverso un comunicato ha spiegato che c’è stato un incremento del 90% rispetto alla stagione 2017/18: “Ha preso in via la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell’ultima Campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di ...

E’ partita la campagna abbonamenti del Napoli – Tutte le info : Ha ufficialmente preso il via la campagna abbonamenti della SSC Napoli per la stagione 2019/2020 di Serie A. abbonamenti Napoli – La SSC Napoli ha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, le modalità di acquisto, i requisiti, prezzi ed altre informazioni per poter assistere in prima linea alla prossima stagione di campionato. Puoi scaricare il documenti a questo link Continua a leggere su ForzAzzurri: Dove vedere Napoli – ...

Abbonamenti - il Napoli punta quota 40 mila tessere : Napoli abbonati 2019 2020 – Il Napoli ha lanciato la propria campagna Abbonamenti per la stagione 2019/2020, sospesa la scorsa stagione per via dei lavori di ristrutturazione per le Universiadi. Ora che lo stadio è migliorato e più confortevole, De Laurentiis punta a riempire l’impianto e a rendere il “San Paolo” un vero e proprio […] L'articolo Abbonamenti, il Napoli punta quota 40 mila tessere è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Sarri out : il Napoli lo esclude dal video di presentazione della campagna abbonamenti : “Sarri out”, titola la Gazzetta dello Sport il trafiletto in cui fa notare l’assenza di riferimenti e immagini relative a Maurizio Sarri nel clip lanciato al Napoli per la presentazione della nuova campagna abbonamenti. «One city, one club, one passion» una carrellata di immagini emozionanti che ripercorre la storia del Napoli da Reja a Mazzarri, da Benitez ad Ancelotti fino all’immagine mito di Koulibaly. Sarri è stato ...