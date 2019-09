Mostra del Cinema di Venezia | premio speciale a Maresco | migliori attori Marinelli e

Mostra del Cinema di Venezia live tutti i premi del concorso : Ultimo atto per la Mostra del Cinema di Venezia, ecco i premi: Leone d?Oro per il Miglior Film: Leone d?Argento Gran premio della Giuria: Leone...

Vincitori Mostra del cinema di Venezia 2019 - i pronostici dei bookmaker : Solo il red carpet della cerimonia finale inizierà a svelare chi vincerà alla Mostra del cinema di Venezia. Intanto si discute dei pronostici, soprattutto di quelli dei bookmaker. Quale film tra i 21 in gara sarà Leone d'oro? Joker era partito benissimo, ma ora sta nelle retrovie. Decisamente più a favore le quote per J'accuse di Polanski ed Ema di Pablo Larrain, che se la giocherebbero con Panama Papers di Steven ...

Secondo Digital Foundry Gears 5 offre la migliore implementazione dell'HDR e diMostra tutta la potenza dell'Unreal Engine 4 : Come ben saprete, quando un nuovo gioco debutta sul mercato, soprattutto se è molto atteso da pubblico e critica, Digital Foundry è sempre pronto a mettere a prova la tecnologia dietro alla nuova opera videoludica del momento.In questo caso il risultato è decisamente interessante perché dopo aver spremuto Gears 5 fino al midollo i risultati dei test sono davvero notevoli: ci troviamo di fronte alla migliore implementazione dell'HDR del panorama ...

Streaming dei vincitori della Mostra del cinema di Venezia e diretta tv : La mostra del cinema di Venezia è pronta a chiudersi come si è aperta, nel glamour. Per seguire in Streaming la cerimonia e l'annuncio del vincitori durante in una serata ancora una volta condotta dalla madrina Alessandra Mastronardi, il punto di riferimento è RaiPlay. Per la diretta tv, invece, il canale è RaiMovie. Appuntamento in entrambi i casi a partire dalle 18.45, ma già dal red carpet che inizia alle 18 ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Clima : protesta alla Mostra del Cinema di Venezia - “oggi il red carpet si è tinto di verde” [GALLERY] : Dopo oltre 7 ore di protesta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, gli attivisti hanno lasciato il sit it. “E’ stata un’occasione persa per un’istituzione culturale di questo spessore, che comunque è stata costretta a prendere atto del fatto che oggi il red carpet si sia tinto di verde” hanno spiegato i manifestanti. Lo scopo della protesta era sensibilizzare sui cambiamenti Climatici e sulla presenza ...

Demi Lovato Mostra la cellulite sui social : «Sono stanca di vergognarmi del mio corpo» : Demi Lovato sceglie di mettersi a nudo. La cantante non si è solo spogliata, letteralmente, ma ha voluto mostrare ai suoi followers come sia realmente il suo corpo. Lo scatto mostra le...

Venezia 2019 ultimo giorno - il bilancio della madrina Alessandra Mastronardi «È stata una Mostra raffinata» : La madrina Alessandra Mastronardi dà il primo bilancio sul Festival di Venezia 2019 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019 è arrivata al suo ultimo giorno. Star internazionali e del nostro cinema hanno presentato in anteprima mondiale le loro opere illuminando il Lido per 14 ...

Mostra del Cinema di Venezia - attivisti invadono il red carpet - : Francesca Galici Blitz in laguna: circa 400 attivisti hanno pacificamente invaso il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per protestare contro l'attracco dell grandi navi in laguna Imprevisto sul red carpet in laguna, dove centinaia di attivisti hanno pacificamente invaso l'area dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia. Il motivo è la protesta contro le grandi navi che attraccano in laguna, al centro di accese polemiche da ...

Mostra del Cinema di Venezia - Roger Waters : “Salvini? Grazie a Dio se n’è andato”. Poi fa il pugno chiuso sul red carpet : “Matteo Salvini? Grazie a Dio se n’è andato”. A dirlo, alla Mostra del Cinema di Venezia, è Roger Waters, alla conferenza stampa di presentazione del film Us + Them. Il cofondatore dei Pink Floyd ha fatto un ragionamento sulle sfide che riguardano il surriscaldamento globale e la sostenibilità ambientale. L'articolo Mostra del Cinema di Venezia, Roger Waters: “Salvini? Grazie a Dio se n’è andato”. Poi fa il ...

Venezia - alla Mostra del Cinema attivisti contro il riscaldamento globale occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

LIVE Cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia 2019 : red carpet occupato : La penultima giornata dell'edizione numero 76 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019 si è conclusa. Oggi, sabato 7 settembre si conosceranno i vincitori a partire dalle ore: 18.00 in diretta dal Lido dove avverrà la Cerimonia di premiazione. E' possibile seguire la diretta a partire dalle ore: 18.45 su RaiMovie. La premiazione sarà condotta dalla madrina del Festival, Alessandra Mastronardi, nella sala Grande del ...

'Boia - Maschere e Segreti' mette i brividi alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Che cosa faceva precipitare nel baratro della più cupa paura gli italiani di qualche decennio fa? Ce lo racconta nel suo documentario Boia, Maschere e Segreti: l'Horror Italiano degli Anni Sessanta il critico Cinematografico e conduttore della trasmissione di Rairadio3 Hollywood Party, Steve della Casa, che ha presentato il film il 5 settembre nella sezione "Venezia Classici" della 76^ Mostra del Cinema. Si tratta di un lavoro sapiente ed ...

Mostra del Cinema di Venezia - il ritorno di Gabriele Salvatores con Tutto il mio folle amore : “Il bisogno di stare dove scorre la vita. Come dice il proverbio cinese: ‘Fai come l’acqua che va a cercare i luoghi bassi perché lì c’è la vera vita’”. Così Gabriele Salvatores spiega il suo ritorno on the road grazie a Tutto il mio folle amore, il suo nuovo film presentato in Mostra fuori concorso e dal 24 ottobre nelle sale per 01 Distribution. Liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas – a sua volta basato ...