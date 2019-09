Morto Giacomo Bulleri | simbolo della ristorazione italiana che conquistò il New York Times

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 7 settembre 2019) Èieri, 6 settembre, a Milano,l Il 94enne è stato un uomogrande. Nel 1958 aveva aperto a Milano il suo primo ristorante, Trattoria Dain via Donizetti.Dal suo ristorante sono passate celebrità come la Callas, Kissinger, Versace, Mondadori, Montanelli, Letizia e Gianmarco Moratti. Nel 2017 il Newlo aveva definito “The man who cooked for Italy”.

TuttoQuaNews : RT @repubblica: È morto Giacomo Bulleri, simbolo ristorazione italiana nel mondo [news aggiornata alle 17:41] - novasocialnews : 17:54 | La ristorazione perde un simbolo: morto a Milano Giacomo Bulleri #novasocialnews #news #allnews24… - finanza24 : Morto Giacomo Bulleri, ristoratore simbolo di Milano che stregò Callas e Kissinger -