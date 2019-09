Monza | pole di Leclerc davanti alle Mercedes e a Vettel

Leclerc in pole fa sognare Monza - ma Vettel accusa : non corre per la squadra : Il pilota regala alla Ferrari il primo posto, ma il finale è clamoroso: nessuno riesce a fare l’ultimo giro e il compagno di team si arrabbia

Pole in finale-caos - Ferrari Leclerc fa sognare Monza : La qualifica piu' incredibile della storia della Formula 1 premia Charles Leclerc. La delusione dei tifosi Ferrari per il finale anti-climatico del Q3 dura poco e si trasforma presto in un clamoroso boato per la quarta Pole position - la seconda consecutiva, la 21esima della Ferrari a Monza - nella giovane carriera del monegasco, capace di sfruttare da rapace la 'melina' suicida dei rivali: i suoi avversari infatti si marcano troppo a lungo nel ...

Formula 1 – Leclerc in pole position a Monza - ma occhio alle Mercedes : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Charles Leclerc partirà in pole position a Monza, con lui in prima fila Lewis Hamilton, subito dietro Bottas e Vettel: la griglia di partenza del Gp d’Italia Al termine di un Q3 macchiato dalla strategia, nel quale i piloti hanno preferito rallentare e non concedere la scia, pur di non favorire nessuno, Charles Leclerc si è ritrovato in pole position nel Gp d’Italia grazie al giro firmato prima dell’incidente di Raikkonen. ...

Leclerc fa sognare la Ferrari a Monza : pole davanti a Hamilton : Charles Leclerc partirà in pole nel GP d'Italia. Il monegasco della Ferrari si è preso la prima casella della griglia di Monza al termine di un Q3-farsa, in cui tutti i piloti hanno rallentato per cercare le scie e poi hanno preso bandiera a scacchi, senza poter migliorare il tempo del primo stint. Al fianco di Leclerc scatterà la Mercedes di Hamilton, in seconda fila Bottas e Vettel. Ma l'ultimo giro del Q3 è sotto investigazione.

Monza - la Ferrari di Leclerc in pole position : «Un onore davanti ai tifosi» : La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo

Formula 1 – Leclerc si gode la pole - Hamilton sorride - rammarico Bottas : le parole dei top 3 al parco chiuso di Monza : Charles Leclerc si prende la pole a Monza davanti ad Hamilton e Bottas al termine di una qualifica ‘sporcata’ dalle strategie: le parole dei piloti al parco chiuso Incredibile il finale delle qualifiche del Gp d’Italia. Tutti i piloti giocano di strategia, restano ai box per non lasciare la scia agli avversari, uscendo solo con 2 minuti di tempo per non prendere la bandiera a scacchi ne ne punisce 7 su 9 (Raikkonen era ...

Qualifiche pazzesche a Monza! Tutti esitano nel Q3 - la bandiera a scacchi punisce i big : Leclerc ne approffitta e fa la pole : Finale incredibile nelle Qualifiche del Gp d’Italia: dopo lo schianto di Raikkonen Tutti aspettano troppo a rientrare in pista e prendono la bandiera a scacchi! Leclerc ringrazia: il suo miglior giro gli vale la pole senza sudare Monza è il ‘Tempio della velocità‘, ma quando ci si mette di mezzo la strategia, anche le monoposto di F1 possono diventare davvero molto lente. È quanto accaduto nel pazzesco finale delle ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Gp Italia 2019 : in pista per la pole position a Monza! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gp Italia 2019: via alla lotta per la pole position a Monza, la Ferrari vuole fare festa con i suoi tifosi.