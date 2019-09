Fonte : direttasicilia

(Di sabato 7 settembre 2019)famosa per il suo Duomo ricco di mosaici, è destinata a essere ricordata anche per le sue preziose ceramiche. Non solo mosaici dunque a, ma anche una centenaria tradizione di ceramisti che adesso sarà riconosciuta grazie a undi. Il consiglio comunalenormanna ha approvato un disciplinare di produzioneartistica e tradizionale nel territorio di. E’ un atto propedeutico, cui seguiranno l’invio all’Assessorato regionale Attività produttive e al Mise. L’iter sarà poi formalizzato con l’iscrizione. L’approvazione arriva dopo che lo scorso aprile il Consiglio nazionale Ceramico aveva dato riscontro positivo alle domande e ai dossier presentati dal Comune. All’iniziativa hanno aderito tutti i ceramistisi. Promotore dell’iniziativa il maestro ceramista Nicolò Giuliano. ...

DirettaSicilia : (Monreale diventa città della Ceramica, in arrivo un marchio di qualità) su Diretta Sicilia -… -