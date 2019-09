Miss Italia | Caterina Balivo a brutto muso contro la Bianchetti | Basta con questa

Miss Italia - Patrizia Mirigliani replica alle polemiche : “Come bestemmiare in Chiesa” : Miss Italia: la patron Patrizia Mirigliani risponde alle critiche sulla “mercificazione del corpo” Miss Italia vince la sua sfida più grande, quella degli ascolti. L’ottantesima edizione, condotta da Alessandro Greco, ha segnato uno share del 19,60% con un picco del 25,38% al momento dell’elezione di Carolina Stramare. Un ottimo risultato per il concorso di bellezza […] L'articolo Miss Italia, Patrizia Mirigliani ...

Cristiano Malgioglio 'potevo vincere Miss Italia'/ Video - 'sono stato boicottato' : Cristiano Malgioglio condivide un Video in cui si rammarica per non aver vinto Miss Italia a causa dell'invidia di Gina Lollobrigida

Giulia Salemi contro Alessandro Greco dopo Miss Italia? Il duro sfogo : Miss Italia: Giulia Salemi rompe il silenzio e si sfoga contro Alessandro Greco L’ottantesima edizione di Miss Italia ha visto la partecipazione sul palco dello storico concorso di bellezza anche la partecipazione di Giulia Salemi nella giuria comporta da diversi volti femminili del primo canale della Tv di Stato, come Eleonora Daniele, Caterina Balivo, Lorena Bianchetti, e della madrina della serata Gina Lollobrigida. L’influencer ...

A Miss Italia 2019 Giada Pezzaioli - compagna di Giovanni Conversano : “Hai vinto nella vita” : La compagna dell'ex tronista di Uomini e Donne si è piazzata tra le prime dieci nella finale del concorso di bellezza. Un bel traguardo per lei, già in passato concorrente a Miss Universo e Miss Mondo. Conversano, raggiante, le ha rivolto una dedica social: "Giada ha vinto nella vita. Da mamma hai fatto il miracolo".Continua a leggere

Alessandro Greco - Giulia Salemi attacca dopo Miss Italia : il duro sfogo : Miss Italia 2019, Giulia Salemi scrive ai fan dopo l’evento Giulia Salemi è molto soddisfatta della sua partecipazione a Miss Italia 2019 e bisogna dire che se l’è cavata egregiamente in un palco tutt’altro che semplice, data l’importanza dell’evento e il suo impatto sul pubblico. L’ex di Francesco Monte è riuscita a non mostrare l’imbarazzo […] L'articolo Alessandro Greco, Giulia Salemi attacca ...

Miss Italia - Conversano commenta l'eliminazione della Pezzaioli : 'Accettiamo il verdetto' : Ieri, in quel di Jesolo si è svolta l'ottantesima edizione di Miss Italia. Per l'occasione la kermesse di bellezza è tornata su Rai1, condotta da Alessandro Greco. Dopo l'eliminazione di Giada Pezzaioli, l'ex tronista di Uomini e Donne Giovanni Conversano ha espresso la sua opinione sui social. La giovane pugliese si è piazzata tra le migliori dieci a Miss Italia, per poi essere eliminata a un passo dalla finale. In seguito alla proclamazione ...

Miss Italia - chi è Alessio Falsone - il fidanzato bellissimo di Carolina Stramare : La finale di Miss Italia è stata una serata piena di emozioni per Carolina Stramare, la ventenne di Vigevano che ha sbaragliato la concorrenza di altre 80 bellissime ragazze ed è stata proclamata reginetta della bellezza Italiana. A fare il tifo per lei durante la lunga diretta di Rai Uno, sugli spalti del PalaInvest di Jesolo c’era la famiglia con in prima fila l’amatissima nonna, ma c’era anche il fidanzato di Carolina, Alessio Falsone. Se la ...

Carolina Stramare - la nuova Miss Italia : Vigevano in festa : Vigevano in festa! La città fa baldoria per la vittoria di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. La ragazza, classe 1999, si è fatta strada insieme alle compagne nella trasMissione che celebra la Miss Italiana più bella e talentuosa. In diretta nazionale su Rai Uno, Carolina ha saputo incantare i telespettatori guadagnandosi la fascia tanto ambita. (Continua a leggere dopo la foto) Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, ...

Vigevano festeggia Carolina Stramare - la nuova Miss Italia : “Orgoglio della nostra città” : Vigevano in festa! La città fa baldoria per la vittoria di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. La ragazza, classe 1999, si è fatta strada insieme alle compagne nella trasMissione che celebra la Miss Italiana più bella e talentuosa. In diretta nazionale su Rai Uno, Carolina ha saputo incantare i telespettatori guadagnandosi la fascia tanto ambita. (Continua a leggere dopo la foto) Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, ...

Miss Italia 2019 - trionfa la mora Carolina Stramare - : Fonte foto: LAPRESSEMiss Italia 2019: trionfa la mora Carolina Stramare, già Miss Lombardia 1Sezione: Spettacoli Tag: Miss Italia Serena Granato Già Miss Lombardia, Carolina Stramare si è aggiudicata la vittoria dell'80° edizione di Miss Italia, la kermesse di bellezza più ambita nel Bel Paese. La neo Miss Italia è stata decretata dal ...

Miss Italia - Giada Pezzaioli : Giovanni Conversano commenta il verdetto : Giada Pezzaioli eliminata da Miss Italia: parla Giovanni Conversano Giada Pezzaioli sembrava essere la favorita per portarsi a casa la coroncina di Miss Italia 2019. Purtroppo però per lei non è andata come i pronostici. Difatti Giada Pezzaioli è arrivata solo tra le 10 più belle. Un risultato che però non ha tolto il sorriso e l’ottimismo al suo compagno Giovanni Conversano, il quale, giusto poco fa su instagram, ha dichiarato a tal ...

Conversano - Giada Pezzaioli eliminata a Miss Italia : post sul verdetto : Giovanni Conversano commenta il verdetto sull’eliminazione di Giada Pezzaioli a Miss Italia 2019: il post dell’ex tronista Ieri venerdì 6 settembre è stata decretata la vincitrice di Miss Italia 2019. Al concorso è rimasta in gara fino alle ultime battute anche Giada Pezzaioli. La fidanzata dell’ex tronista Giovanni Conversano è entrata nella rosa delle migliori […] L'articolo Conversano, Giada Pezzaioli eliminata a Miss ...

ROBERTA CAPUA/ 'Con Frizzi il momento più alto di Miss Italia' - Caduta libera - : ROBERTA CAPUA è una delle conduttrici presenti a Caduta libera, nella puntata speciale che Gerry Scotti dedica a Mike Bongiorno.

Carolina Stramare - chi è il fidanzato di Miss Italia 2019 : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. Altissima, bellissima. Vent'anni, occhi verdi. Il pubblico l'ha voluta reginetta con il 36,6% dei voti. Ma chi è il fortunato fidanzato? Si...