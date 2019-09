Miss Italia 2019 - vince Carolina Stramare : Miss Italia 2019 è Carolina Stramare. La lombarda Carolina Stramare, 20 anni, in gara con il numero 3, è la vincitrice del concorso Miss Italia 2019. Nella finale di Jesolo,...

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare - la n°3 dal fisico mozzafiato e gli occhi smeraldo [GALLERY] : La genovese dagli occhi verde smeraldo è Miss Italia 2019, vince battendo in finale Serena Petralia e Sevmi Tharuka Fernando Miss Italia 2019 è Carolina Stramare. La ventenne nata a Genova, ma residente a Vigevano, ha stregato tutti con il suo fisico mozzafiato e gli occhi verde smeraldo, sbaragliando la concorrenza delle altre 79 avversarie. Arrivata in finale grazie al ripescaggio, la numero 3 è riuscita ad avere la meglio su Serena ...

Carolina Stramare vince Miss Italia 2019 : Miss Italia compie 80 anni e, per l’occasione, a tutto il concorso è stata data un’aria celebrativa. Negli anni Miss Italia è stato un concorso ammirato, desiderato da molte ragazze e, spesso, anche bistrattato. Nonostante le polemiche, il programma è riuscito ad arrivare alla sua ottantesima edizione, trasmessa di nuovo su Rai 1 dopo anni di messa in onda su La7, e, tra celebrazione per le Miss passate e speranza per il futuro, si è dimostrato ...

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare : Miss Italia 2019 - Carolina Stramare L’Italia ha la sua nuova reginetta di bellezza, incoronata, dopo anni, nuovamente in diretta su Rai 1: Miss Italia 2019, l’ottantesima vincitrice del concorso creato da Enzo Mirigliani, e portato avanti oggi da sua figlia Patrizia, è Carolina Stramare. Miss Italia 2019: la vincitrice è Carolina Stramare Carolina è nata a Genova e vive a Vigevano (PV). Alta 1,79, occhi verdi e capelli castani, è ...

Milly Carlucci a Miss Italia - domande scomode : tradimenti e molestie : Milly Carlucci intervistata dalle Miss a Miss Italia 2019, temi: molestie sul lavoro e tradimenti Milly Carlucci ospite a Miss Italia. La conduttrice e volto della Rai è stata intervistata dalle partecipanti al concorso di bellezza, tornato sulla rete ammiraglia dell’azienda di Viale Mazzini dopo diversi anni. La presentatrice di Ballando con le stelle è […] L'articolo Milly Carlucci a Miss Italia, domande scomode: tradimenti e ...

Giulia Salemi a Miss Italia : Alessandro Greco la riprende : Giulia Salemi a Miss Italia: Alessandro Greco la riprende. “Focus, Power?” Annunciata solo nelle ultime ore, anche Giulia Salemi è sbarcata nella giuria di Miss Italia. La ragazza power, infatti, dopo aver calcato il red carpet di Venezia, si è spostata nella vicina Jesolo per prendere parte al celebre concorso di bellezza. Durante l’evento non […] L'articolo Giulia Salemi a Miss Italia: Alessandro Greco la riprende ...

Alessandro Greco a Miss Italia lancia una frecciata a Caterina Balivo : Caterina Balivo a Miss Italia 2019: Alessandro Greco lancia una frecciatina Nel corso della serata finale di Miss Italia 2019, i membri della giuria esperta hanno avuto anche uno spazio riservato per fare intervistare personaggi che si sono contraddistinti in vari ambiti. A Caterina Balivo è toccata Chiara Montanari, esploratrice e ingegnere toscana che si è distinta per merito nella sua professione. La conduttrice ha approfittato del suo ...

Miss Italia celebra gli 80 anni e vince con Gina Lollobrigida e miss storiche : miss Italia compie 80 anni e, per l’occasione, a tutto il concorso è stata data un’aria celebrativa. Ma chi vincerà questa importante edizione? Negli anni miss Italia è stato un concorso ammirato, desiderato da molte ragazze e, spesso, anche bistrattato. Nonostante le polemiche, il programma è riuscito ad arrivare alla sua ottantesima edizione, trasmessa di nuovo su Rai 1 dopo anni di messa in onda su La7, e, tra celebrazione per le miss passate ...

Giulia Salemi a Miss Italia 2019 perde la testa per l’ex di Belen : Miss Italia 2019: Giulia Salemi si fa avanti con Bruno Cerella, ex di Belen A Miss Italia 2019 è arrivata a sorpresa Giulia Salemi membro della giuria di esperte tutte al femminile dello storico concorso di bellezza. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport di Alessandro Greco per celebrare gli ottant’anni di Miss Italia; tra questi Milena Bertolini, Cecilia Salvai, Alice Sabatini e Bruno Cerella. Giulia Salemi ha perso ...

Regia Miss Italia 2019 sotto accusa : il pubblico in rivolta : Miss Italia 2019, la Regia sotto accusa. Il pubblico si lamenta sui social L’80 esima edizione di Miss Italia sta diventando un caso mediatico. Dopo il cambio di rete (con il passaggio da La7 a Rai1) e le varie notizie uscite negli ultimi giorni sulle partecipanti, sulla giuria e la presenza di ex Miss definite […] L'articolo Regia Miss Italia 2019 sotto accusa: il pubblico in rivolta proviene da Gossip e Tv.

Eleonora Daniele - Miss Italia : l’intervista divide il pubblico : Miss Italia 2019, l’intervento di Eleonora Daniele contro la violenza sulle donne. La storia di Giordana Miss Italia non è solo un concorso di bellezza. Durante la finale di venerdì 6 settembre, Alessandro Greco e l’intera trasMissione ha voluto dire categoricamente no alla violenza sulle donne, grazie soprattutto all’intervento di Eleonora Daniele. La conduttrice di […] L'articolo Eleonora Daniele, Miss Italia: ...