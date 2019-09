Miss Italia 2019 | Carolina Stramare | “Dedico la vittoria a mia mamma che non c’è più”

Carolina Stramare : età - altezza - peso. Chi è Miss Italia 2019 : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, scomparsa da un anno: “Per me era oltre che una madre era un’amica vera – ha detto – e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta ...

Miss Italia - tra gaffe e commozione : Carolina Stramare vince la kermesse dopo il ripescaggio - : Serena Granato La concorrente Carolina Stramare, già Miss Lombardia, si aggiudica la fascia di Miss Italia 2019 Può dirsi una serata al cardiopalma, quella che ha incoronato la ragazza più bella del Bel Paese al concorso di bellezza di Miss Italia. Segni distintivi: alta 179 cm, mora, occhi verde mare. A trionfare a Miss Italia 2019 è stata la 20enne Carolina Stramare. Ripescata dalla giuria delle Miss rappresentata dall'iconica e ...

Miss Italia - il giallo. C’è la sedia ma Alessandro Greco resta in piedi tutta la sera : ecco perché : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. La nuova Miss Italia è stata eletta in diretta su Rai 1, nella trasMissione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo, con il 36% delle preferenze. Tra battute e sorrisi, il conduttore ha riportato il vecchio stile Miss Italia su Rai 1. Tra i momenti migliori della serata, ricorderemo di certo quello in cui ...

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare : prima eliminata - poi ripescata dalla giuria. Il video della proclamazione : Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia 2019 in diretta su Rai 1. La concorrente che ha partecipato con la fascia di Miss Lombardia - la numero 3 - ha superato in finale la...

La nuova Miss Italia è innamorata : chi è il fidanzato di Carolina Stramare : Carolina Stramare è la vincitrice di Miss Italia 2019. Dopo essere stata ripescata dalla giuria delle Miss, è arrivata a conquistare titolo, scettro e corona di reginetta, “strappandolo” alla coetanea siciliana, Serena Petralia. Vent’anni, nata a Genova ma residente a Vigevano, Carolina è arrivata al concorso dopo aver conquistato la fascia di Miss Lombardia. Ha frequentato il liceo linguistico, poi ha scelto di iscriversi all’Accademia di Belle ...