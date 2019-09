Milan | la maledizione della maglia numero 9 colpisce anche Piatek | Pippo Inzaghi ha la

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni del Benevento da lui allenato,ha rivelato di avere la soluzione per scacciare la9 che sembra attanagliareLa9 delnon ha risparmiato nemmeno, incappato in un digiuno sorprendente per un attaccante capace di segnare l’anno scorso ben 30 gol in stagione. Cafaro/LaPresse L’attaccante polacco finora non è riuscito a trovare la viarete, finendo per confermare quella che ormai è a tutti gli effetti una… macumba. Per spezzarla si è offerto proprio Filippo, l’ultimo giocatore riuscito ad esprimersi ad alti livelli con la 9 rossonera sulle spalle. Intervistato da Sky Sport durante i festeggiamenti per i 90 anni del Benevento, Superha ammesso: “ne parlavo ieri sera con il vice di Giampaolo e gli ho detto ...

