Migranti : Mediterranea - ‘Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – “La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge”. Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Mediterranea - ‘Mare Jonio diretta a Licata per cambio equipaggio’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “La nave Mare Jonio ha lasciato Lampedusa per raggiungere il porto di Licata dove saranno effettuati cambio equipaggio, rifornimenti e lavori di adeguamento già previsti, in attesa di poter ripartire”. Lo annuncia Mediterranea Saving Humans. L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Mare Jonio diretta a Licata per cambio equipaggio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Mediterranea - ‘revoca divieto dimora Lucano buona notizia - finito assurdo esilio’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Domenico Lucano può tornare a Riace. A casa sua. A riabbracciare suo padre. Pochi minuti fa il Tribunale di Locri ha revocato la misura restrittiva che lo teneva lontano dal suo paese. L’assurdo esilio è finito. Una buona notizia, un po’ di umanità”. Così, su Twitter Mediterranea. L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘revoca divieto dimora Lucano buona notizia, finito assurdo ...

Migranti : esposto Mediterranea a Pm - 'sette giorni di abusi e omissioni (2) : (AdnKronos) - E prosegue: "il ritardo nell’adozione dei provvedimenti di evacuazione medica pur a fronte dei numerosi solleciti e delle relazioni del sanitari di bordo e ministeriali e della relazione psichiatrica che paventava il rischio, in caso di prosecuzione della permanenza a bordo, di atti di

Migranti : esposto Mediterranea a Pm - 'sette giorni di abusi e omissioni : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Mediterranea ha inviato oggi un esposto alla Procura di Agrigento e a quella di Roma per "denunciare sette giorni di abusi e omissioni". "Le prime 30 pagine offrono una ricostruzione dettagliata di tutti gli eventi intercorsi dall’alba del 28 agosto, quando la nostra na

Migranti : Mediterranea - ‘quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a morire’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell’umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire”. E’ quanto si legge in un tweet di Mediterranea Saving humans, che si rivolge ai cittadini per chiedere sostegno per proseguire l’attività in mare. ...

Migranti - Galli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) a La7 : “Video di ong che aiutano scafisti”. “Ce li giri - quereliamo” : “Ci sono video che mostrano come le ong aiutino gli scafisti”. “Ce li giri, così li aggiungiamo alle numerose querele per calunnia che stiamo portando avanti”. Scontro, in diretta a L’Aria che tira – estate, su La7, tra il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli (Lega), e Alessandra Sciurba (Mediterranea), che ha aggiunto: “Smettetela di parlare di sacchi di patate, queste sono persone con ...

Migranti - dopo Lifeline e Mediterranea è invasione : 10 navi Ong nel Mediterraneo pronte a sbarcare in Italia : Non ci sono solo la Eleonore e la Mare Jonio. La nave della Ong Lifeline è sbarcata questa mattina a Pozzallo con 100 Migranti dopo aver forzato il divieto imposto dalle autorità Italiane. Poche ore dopo, a Lampedusa sono sbarcati a Lampedusa i 31 a bordo della imbarcazione della Mediterranea Saving

Migranti : Mediterranea - ‘odissea finita - benvenuti in Europa’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Ci hanno appena comunicato che tra poco la Guardia costiera farà sbarcare ‘per motivi sanitari” le ultime 31 persone rimaste a bordo della #MareJonio. La loro odissea è finita ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. benvenuti in Europa!”. Lo scrive su Twitter Mediterranea commentando la notizia, anticipata dall’Adnkronos, dello sbarco dei 31 naufraghi ...

Mare Jonio - ong Mediterranea : “C’è l’ok allo sbarco dei 31 Migranti per motivi sanitari” : I 31 migranti ancora a bordo della nave Mare Jonio verranno fatti sbarcare “per motivi sanitari”. Lo ha comunicato la ong Mediterranea Saving humans, spiegando che a breve la Guardia costiera si occuperà del trasbordo in alto Mare. “La loro odissea è finita – commenta la ong – ed all’orizzonte si intravede un po’ di umanità. Benvenuti in Europa”. La decisione è giunta dopo l’ispezione a bordo ...