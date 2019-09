Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) “Se fossi un editore, invece di dedicarmi esclusivamente all’ultimo scandalopartirei da qui: il mercatochiederà giornali specchio o pluralisti? E cosa significherà?”. Quando parla di, Jan, che ilfattoquotidiano.it ha incontrato nelle scorse settimane al Festival dell’Economia di Trento, è un vulcano di idee. E di provocazioni: “Trump onon hanno il loro, il lorosiete voi tramite inetwork. In un certo senso, è un sistema più democratico, perché non c’è bisogno di essere ricchi per inviare dei messaggi politici”, dice a proposito dell’apparente disinteresse dei potenti per la proprietà dei giornali nell’era della post rivoluzione digitale e a dibattito sul ruolo dello Stato-editore ormai consumato. Salvo poi aggiungere che “se guardiamo al contenuto dei messaggi è ...

Italia_Notizie : Media, il politologo Zielonka: “Peso politico a zero? No, ma con i social un Salvini ottiene effetti mediatici enor… - Cascavel47 : Media, il politologo Zielonka: “Peso politico a zero? No, ma con i social un Salvini ottiene effetti mediatici enor… - Marinamas : RT @fattoquotidiano: Media, il politologo Zielonka: “Peso politico a zero? No, ma con i social un Salvini ottiene effetti mediatici enormi… -