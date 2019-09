Mattarella | l’Italia abbia un ruolo di primo piano nell’Ue | necessario rivedere patto di

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 7 settembre 2019) Per il presidente della Repubblica «vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti invece il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema più equo e corretto»

