Mantova | frutticoltura a rischio | “Cimice asiatica come la Xylella Distrutte intere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Un intero comparto agricolo, quello dellana, rischia di scomparire del tutto. Il motivo sono i danni causati da un insetto dal nome scientifico complicato, Halyomorpha Halys, meglio noto”. Un vero e proprio flagello per le colture frutticole della provincia dicon danni stimati da Confagricoltura in 9 milioni e mezzo di euro. “Le segnalazioni che ci arrivano dai coltivatori di frutta delle nostre zone – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura– assomigliano ogni giorno di più a veri e propri bollettini di guerra. Se non verranno presi al più presto provvedimenti efficaci il settore della frutta in provincia dirischia di scomparire e lana cesserà di esistere”. A rendersi conto della gravità del problema, che in parte riguarda anche le coltivazioni di soia e mais della bassa pianura ...

