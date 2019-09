Maltempo nel Bolognese | strade allagate | interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo - nubifragi ed allagamenti : disagi nel centro-nord dell'Italia : Stagione estiva agli sgoccioli e prime avvisaglie di Maltempo sparso su tutto il Paese. Le elevate temperature di questa estate stanno gradualmente lasciando spazio a fenomeni temporaleschi, eventi che hanno comunque accompagnato diverse delle ultime ore nel nord Italia. Al sud l'aria calda persiste, ma si sono registrati fenomeni a volte anche intensi con acquazzoni che hanno preso alla sprovvista cittadini intenti a prendere l'ultima ...

Maltempo - nel weekend improvviso crollo termico : temperature giù di 10 gradi e torna la neve : Un vortice ciclonico porterà una ondata di Maltempo al centro nord nel corso del weekend. L’alta pressione di origine nord africana sta progressivamente arretrando lasciando spazio a continue perturbazioni di origini atlantica che stravolgeranno le condizioni meteorologiche sull'Italia. Il segnale più forte è un brusco crollo termico con temperature giù anche di 10 gradi.Continua a leggere

Maltempo in Piemonte : frana su strada nel cuneese : Forti precipitazioni si sono abbattute da ieri in Piemonte, colpendo soprattutto la provincia di Cuneo, dove si registrano diversi disagi. La pioggia ha provocato una frana sulla provinciale 661...

Maltempo Piemonte : forti piogge nel Cuneese - disagi nell’Alessandrino [LIVE] : Violento Maltempo in Piemonte dove le forti piogge stanno causando danni e disagi sopratutto nel Cuneese, nelle Langhe e nell’Alessandrino. forti piogge nella provincia di Torino, sopratutto nella zona del Canavese interessata da intense piogge. disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La ...

Maltempo - nubifragi nel Cuneese : allagamenti nelle Langhe : Violenti temporali si stanno abbattendo dal tardo pomeriggio sul Cuneese. Disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La Morra. Grandine a Diano D’Alba e Gallo d’Alba. Si temono danni ai vigneti a pochi giorni dall’inizio della vendemmia. Una trentina gli interventi dei vigili del ...

Maltempo Piemonte - la giunta regionale nei luoghi colpiti : tappa nel Verbano-Cusio-Ossola : Il tour della giunta regionale tra i luoghi colpiti dal Maltempo estivo in Piemonte è proseguito oggi a Verbania, dove il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi hanno incontrato i sindaci e hanno verificato i danni. Presenti il presidente della Provincia del VCO, Arturo Lincio, i consiglieri regionali Alberto Preioni e Domenico Rossi e la parlamentare Mirella Cristina. Sono una quindicina i Comuni del Verbano-Cusio-Ossola che ...

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Maltempo - nell’altopiano di Asiago devastato dal Maltempo la soluzione della Dinamite : “proviamo a ripulire tutto con l’esplosivo” : “Ci sono zone impervie dove è più semplice questo metodo anziché rischiare di mandare umani con le motoseghe” Queste le parole di Raffaele Cavalli, docente dell’Università di Padova che attualmente collabora con Danilo Coppe per un progetto che vede i primi test con Dinamite per sancire la possibilità di eliminare le ceppaie e i detriti dal terreno dell’altopiano di Asiago, tramite l’utilizzo di esplosivo. Il ...

Maltempo Roma : albero cade su due auto in sosta nel quartiere Prati : Ancora un albero è caduto su due auto in sosta nel quartiere Prati di Roma. L’albero, che potrebbe aver ceduto a causa del Maltempo dei giorni scorsi, è crollato all’altezza del civico 30 di via Oslavia e ha colpito due Peugeot parcheggiate lì vicino. Sul posto gli agenti della Polizia locale del I gruppo Prati che stanno deviando il traffico, compreso quello degli bus, a causa della chiusura della strada nel tratto tra via Vodice e ...

Previsioni meteo - nelle prossime 48 ore Calabria e Sicilia nel mirino del Maltempo. Possibili criticità [MAPPE] : Le condizioni di instabilità andranno progressivamente trasferendosi verso le estreme regioni meridionali. Ciò a causa di una ulteriore “meridianizzazione” delle correnti per l’arrivo dell’anticiclone oceanico, la cui entrata “di spalla” con cuneo su alto Mediterraneo, determinerà una velocizzazione del “getto” verso i settori centro-meridionali del bacino. Tuttavia, una maggiore deficienza barica ...

Maltempo : allarme nelle campagne per l’arrivo di temporali con grandine : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con grandine che è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi dove è in pieno svolgimento anche la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che nelle zone interessate dall’allerta della protezione civile sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione ...

Meteo - allerta Estofex per forte Maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Maltempo - nubifragio nel Foggiano : allagamenti e black out temporanei : Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche ...

Maltempo Sardegna : smottamenti e allagamenti nel Nuorese : smottamenti, depositi di fango e pietrisco sulle strade, allagamenti: è il bilancio dei danni provocati da un forte temporale che si è abbattuto questo pomeriggio a Orgosolo. Un nubifragio che ha visto impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Gli interventi piu’ impegnativi in via Liguria, dove la strada ha ceduto in piu’ punti, in piazza Santa Croce, situata nella parte bassa del paese e ...