Lo zaino non provoca la scoliosi ma attenzione al mal di schiena

Scuola - sfatiamo un mito : lo zaino non provoca la scoliosi (ma mette a rischio la schiena) : sfatiamo un mito: lo zaino che si usa per andare a Scuola non provoca la scoliosi. Questo non vuol dire che sia un “amico” per la colonna vertebrale di bambini e adolescenti. Piuttosto, non è l’unico “colpevole” dei mal di schiena dei più giovani su cui incidono postura e cattive abitudini, come l’uso prolungato di smartphone e tablet. A sostenerlo è il dott. Bernardo Misaggi, Direttore della UOC Ortopedia Traumatologia per le Patologie della ...

Mollata sull’altare - vende tutto e solo con uno zaino sulle spalle inizia a girare il mondo - ora dice che non sposarsi è stata la cosa più bella che poteva capitarle : Una ragazza di 30 anni, Katy Colins di Manchester nel Regno Unito è stata Mollata il giorno che doveva essere il più bello della sua vita, il giorno del suo matrimonio. La ragazza però non si è data per vinta o non è caduta in depressione. In pochissimi giorni si è ripresa dal grande dolore e ha venduto tutti i suoi averi, in particolare una bellissima casa nel centro di Manchester e ha iniziato a girare il mondo in lungo e in ...

Lo zaino che diventa un banco per le scuole che non ce l’hanno : Un tavolino non ti cambia la vita ma può migliorarla molto, specie se consente di mantenere una buona postura durante le ore di lezione a scuola. A maggior ragione in India, dove fonti locali hanno calcolato che circa 40 milioni di studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni si recano in aula senza disporre di tavoli e sedie. Oltre alla stanchezza e alle difficoltà per prendere appunti, in tal modo a rimetterci è la salute dei bambini, con ...

Cosa c’era nello zaino? E chi ha chiamato i carabinieri? Cosa non sappiamo del delitto : Qual è il ruolo dell’uomo derubato e Cosa conteneva lo zaino? Chi ha chiamato i carabinieri e organizzato l’appuntamento? In via Pietro Cossa c’erano altre pattuglie di rinforzo? Le domande ancora senza risposta

Scuolabus accompagna bambina a casa - lo zaino rimane impigliato nelle porte - conducente non se ne accorge - riparte e trascina la bambina : Il conducente di uno Scuolabus ha accompagnata come ogni giorno a casa i bambini dopo scuola però dopo aver lascito una bambina nel solito tragitto è ripartito non accorgendosi che lo zaino della piccola che lei aveva sulle spalle era rimasto impigliato nelle porte. La bambina è stata trascinata per qualche metro e per fortuna lo zaino che si è messo tra il suo corpo e l’asfalto l’ha protetta. Ad un certo punto un automobilista che si è ...