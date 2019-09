Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev - torna libero regista Oleg Sentsov : L’operazione avviene secondo uno schema «35 per 35» o «33 per 33». Il compromesso tra Putin e Zelensky ha portato alla scarcerazione di 70 detenuti

