LIVE Williams-Andreescu | Finale US Open 2019 in DIRETTA | 2-3 | subito break della canadese

LIVE Williams-Andreescu - Finale US Open 2019 in DIRETTA : scontro generazionale. L'americana per il record - la canadese cerca la il primo titolo : La presentazione della Finale Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serena Williams-Bianca Andreescu, Finale del torneo degli US Open 2019. Un vero e proprio scontro generazionale nell'ultimo atto dello Slam americano tra l'americana, classe 1981, e la canadese, 19 anni compiuti tre mesi fa. E' una grande occasione per Serena Williams, tornata in Finale dopo quella ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina tra le donne e Medvedev tra gli uomini i primi semifinalisti. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 7-6 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del russo nativo di Mosca. Si chiude qui la nostra DIRETTA della giornata odierna degli US Open, appuntamento a domani mattina per l'aggiornamento sugli incontri di Roger Federer e Serena Williams! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 1-6 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima semifinale in uno Slam! 40-15 Altro ace di Medvedev, due match point. 30-15 Ace di Medvedev. 15-15 Doppio fallo di Medvedev. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 5-1 Rovescio largo di Wawrinka, Medvedev serve per il match. 15-40 Rovescio lungo di Wawrinka, due palle del doppio break. 15-30 Rovescio in rete di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 0-30 Dritto in rete di Wawrinka. 0-15 Volée di rovescio vincente di Medvedev. 1-0 Palla corta e passante di dritto vincente di Medvedev. 40-15 Prima vincente di Medvedev. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka. 15-15 Contropallacorta di dritto vincente di Wawrinka. 15-0 Rovescio lungo di Wawrinka. 6-3 Wawrinka, rovescio in rete di Medvedev, si va al quarto set dopo un game da 18 punti! A-40 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 4-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 4-1 Orrenda palla corta di Medvedev, chiude col dritto Wawrinka. 40-0 Ace di Wawrinka. 30-0 Risposta di rovescio in rete di Medvedev. 15-0 Dritto in rete di Medvedev. 3-1 Prima vincente di Medvedev, non si è giocato in questo game. 40-15 Dritto largo di Medvedev. 40-0 Ancora un errore di Wawrinka in risposta. 30-0 Altra risposta sbagliata da Wawrinka. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 3-0 Altro ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 1-0 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 15-30 Doppio fallo di Medvedev. 15-15 Rovescio in rete di Medvedev. 15-0 Risposta di dritto lunga di Wawrinka. 1-0 Demi-volée di rovescio vincente di Wawrinka. 40-0 Gran prima di Wawrinka. 30-0 Dritto lungo di Medvedev. 15-0 servizio Wawrinka, dritto in rete di Medvedev. 3-6 SET MEDVEDEV, anche il secondo parziale è a favore del russo 40-30 SET POINT MEDVEDEV: servizio esterno e dritto a rete ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 2-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 15-0 Sbaglia la risposta di rovescio lungolinea Medvedev, sarebbe stata vincente fosse rimasta in campo 2-5 Medvedev, ennesima risposta mal gestita da Wawrinka che servirà per restare nel set al cambio di campo Vantaggio Medvedev, Wawrinka non riesce a rimandare al di là della rete la risposta 40-40 Brutto rovescio di Medvedev che esce 40-30 Risposta vincente incrociata di dritto di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 15-0 Dritto lungolinea vincente di Medvedev 1-1 Seconda e dritto vincente di Wawrinka che tiene anch'egli a zero 40-0 Prima esterna di Wawrinka 30-0 Si avventa a rete Medvedev, offrendosi come vittima sacrificale per il dritto di Wawrinka 15-0 Dritto in recupero vincente di Wawrinka, un'autentica sassata 0-1 Medvedev, tiene il servizio a zero 40-0 Gran prima di Medvedev 30-0 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-6 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 3-5 Medvedev, sbaglia la risposta cercando il vincente 2-5 Medvedev, non riesce ad alzare il rovescio Wawrinka, che ha ora due servizi per salvare temporaneamente la situazione 2-4 Medvedev, ancora palla corta stavolta estremamente precisa e pallonetto cui di nuovo segue lo smash! Si cambia campo 2-3 Medvedev, spinge con il dritto Wawrinka e si guadagna il punto. Due servizi ora per il ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 40-30 Viene a prendersi il punto con la volée di dritto Medvedev 30-30 Errore di dritto non proprio di poco conto di Wawrinka sulla seconda di Medvedev 15-30 CHE PUNTO A RETE! Wawrinka prende di tutto, ma alla fine Medvedev chiude con lo smash indietreggiando 0-30 Doppio fallo di Medvedev, e con questo è a quota nove 0-15 Palla corta senza velleità di Medvedev, Wawrinka ci arriva e poi ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 4-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 0-15 Sbaglia con il rovescio Medvedev 4-5 Medvedev, torna a servire centrale Wawrinka per tenere. Il russo servirà per il set al cambio di campo 40-30 Terzo ace di Wawrinka 30-30 ANCORA MEDVEDEV! Gran risposta di rovescio cui segue il vincente di dritto 30-15 Bordata vincente di rovescio in risposta di Medvedev 30-0 Servizio e dritto di Wawrinka 15-0 Non trova la palla corta di dritto ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : 0-2 Medvedev, buona prima del russo che si salva nonostante tre doppi falli di fila Vantaggio Medvedev, Wawrinka non ha decisamente ancora registrato il rovescio 40-40, 2a parità: mette la seconda Medvedev, sbaglia Wawrinka con la risposta di rovescio Vantaggio Wawrinka, PALLA BREAK: terzo doppio fallo consecutivo di Medvedev 40-40 Secondo doppio fallo di fila di Medvedev nel cercare di nuovo ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina-Konta 6-4 4-3. Serena Williams e Roger Federer cercano le semifinali : 15-30 Buona prima di Konta 0-30 Doppio fallo di Konta 0-15 Superba risposta vincente di dritto incrociato di Svitolina! 5-3 Svitolina, volée di dritto facile sbagliata da Konta che di fatto regala il game 40-30 Smorzata di Svitolina, Konta ci arriva e le tira sulla racchetta di dritto, colpo troppo potente per essere controllato 40-15 Di nuovo dritto lunghissimo di Konta, stavolta vicino ai ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina-Konta 6-4 1-2. Serena Williams e Roger Federer cercano le semifinali : 30-30 Sbaglia il rovescio lungolinea Konta, che stava cercando di spostare Svitolina con questo colpo 30-15 Servizio e rovescio di Konta 15-15 Rovescio in rete di Konta, è il settimo errore gratuito del set 15-0 Lungo il rovescio di Svitolina in recupero 2-2 Perde la misura del rovescio al centro Konta, Svitolina tiene ancora il servizio 40-30 Cerca di nuovo la rete Konta, ma non ne ha ...