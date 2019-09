LIVE Turchia-Polonia volley | Europei 2019 in DIRETTA | turche in vantaggio 2-1 Le padrone

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Stampata stratosferica a muro di Erdem!!! 1-3 Karakurt in diagonale. 0-3 Errore in difesa delleche sembrano in difficoltà. 0-2 Ottima difesa delle polacche ma l’attacco è out. Il challange svela che c’è stato un tocco a muro. 0-1subito in. INIZIA IL QUARTO SET 14-25 Ancora un errore in difesa delle, Kakolewska mette giù senza muro. 14-24 Tutte le palle passano dalle sue mani, Smarzek mette a segno il punto che concede il set point alla squadra di casa. 14-23 Come non detto, stampata a muro il diagonale di Smarzek. 13-23 Smarzek ha il braccio caldissimo. 13-22 Errore in ricezione della, per Kakolewska è un gioco da ragazzi metter giù. 13-21 Bolide da seconda linea da Kakolewska. 13-20 Clamoroso errore in fase di ricostruzione delle polacche, punto regalato. 12-20 Ledi ...

zazoomblog : LIVE Turchia-Polonia volley Europei 2019 in DIRETTA: Guidetti vuole la finale davanti al pubblico di casa -… - Cefalunews : DIRETTA STREAMING – Turchia vs Andorra – LIVE - #calcionewsweb - zazoomnews : LIVE Turchia-Polonia volley Europei 2019 in DIRETTA: Guidetti vuole la finale davanti al pubblico di casa -… -