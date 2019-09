LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | ripartono bene Grazini e Pellielo | De Filippis

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri del trap alla ricerca del pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della terza giornata degli Europei di Tiro a volo (7 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, sabato 7 settembre, saranno in pedana gli azzurri del trap maschile, sia della categoria senior ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : Jessica Rossi in lotta per l'oro. Silvana Stanco per il bronzo - Fiammetta Rossi chiude quinta : 17.39 Classifica: Jessica Rossi 30, Semianova 30, Perilli 29, Stanco 25, Fiammetta Rossi 21. La nativa di Foligno è eliminata. 17.38 Si prosegue: Jessica Rossi 27, Semianova 27, Perilli 26, Stanco 22, Fiammetta Rossi 21. Ad eccezione dell'emiliana, sono in ritardo le altre due azzurre presenti in finale. 17.35 La spagnola è quindi la prima eliminata. Per lei una doppia delusione: il ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : nel trap femminile tre azzurre in finale! Dalle ore 17.00 la lotta per le medaglie : 16.25 Appuntamento alle ore 17.00 con la finale femminile senior, seguita alle ore 18.00 dalla finale femminile junior. 16.22 Lorenzo Ferrari, il ceco Jan Palacky ed il turco Murat Ilbilgi primi a quota 48/50, seguiti in quarta posizione da Matteo D'Ambrosi, assieme all'ellenico Ioannis Chatzitsakiroglou ed al transalpino Jason Picaud con 46. Edoardo Antonioli nel gruppo al decimo ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : tra le donne Fiammetta e Jessica Rossi finale - allo shoot-off Silvana Stanco : 13.46 Jessica Rossi andrà allo spareggio per la seconda posizione con la russa Daria Semianova. Quarta la spagnola Maria Quintanal Zubizarreta con 112, mentre sarà shoot-off a tre tra la spagnola Fatima Galvez, Silvana Stanco e la sammarinese Alessandra Perilli per gli ultimi due posti in finale. 13.37 Jessica Rossi chiude a quota 113 ed al momento è in seconda posizione. 13.33 Sivana Stanco ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : bene De Filippis e Grazini - Pellielo in ritardo. Primeggiano Fiammetta e Jessica Rossi : 11.30 Pellielo è sottotono in questa prima serie: fa solamente 20/25 venendo relegato in 60esima piazza. 11.05 Mauro De Filippis entra nell'Europeo abbattendo 24 dei 25 piattelli a disposizione. Il pugliese si issa attualmente in seconda posizione, in coabitazione con altri tre tiratori. A punteggio pieno, in testa (25/25), ci sono il croato Josip Glasnovic, il cipriota Nihat Akterzi e ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : parte la caccia al pass olimpico del trap maschile. Fra le donne benissimo Fiammetta Rossi e Jessica Rossi : 11.05 Mauro De Filippis entra nell'Europeo abbattendo 24 dei 25 piattelli a disposizione. Il pugliese si issa attualmente in seconda posizione, in coabitazione con altri tre tiratori. A punteggio pieno, in testa (25/25), ci sono il croato Josip Glasnovic, il cipriota Nihat Akterzi e il turco Yavuz Ilnam. 10.35 Ci sono i risultati del primo gruppo senior del trap maschile: Valerio Grazini ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : parte la caccia al pass olimpico del trap maschile. Donne per l'oro : Il programma completo della seconda giornata degli Europei di Tiro a volo (6 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli Europei di Tiro a volo, che proseguono a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, oggi, venerdì 6 settembre, saranno in pedana tutti gli atleti del trap. Concluderanno la loro ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Fiammetta Rossi è in testa - Jessica Rossi e Silvana Stanco in 4a e 6a posizione : 16.36 LA CLASSIFICA DEL trap FEMMINILE SENIOR DOPO LE PRIME 3 SERIE DI Tiro 1 4 Rossi Fiammetta ITA 24 24 25 73 2 2 SAVELEVA Iuliia RUS 21 23 25 69 3 4 QUINTANAL ZUBIZARRETA Maria ESP 22 23 24 69 4 2 Rossi Jessica ITA 24 22 23 69 5 5 GALVEZ Fatima ESP 24 22 22 68 6 6 Stanco Silvana ITA 24 22 22 68 7 1 MARTINEZ Beatriz ESP 24 23 21 68 8 6 SEMIANOVA Daria RUS 18 24 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. In testa Fiammetta Rossi - tre azzurre tra le prime cinque : 14.50 E' scattata la terza serie. 13.50 La terza serie scatterà alle ore 14.50. 13.48 Completata la seconda serie tra le seniores: Fiammetta Rossi è in testa con 48/50, davanti alla spagnola Beatriz Martinez, seconda a quota 47. Nel gruppo al terzo posto con 46 ci sono Silvana Stanco, Jessica Rossi e la spagnola Fatima Galvez. 13.40 A due gruppi dalla fine della seconda serie del trap ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Ottime serie per Fiammetta Rossi tra le seniores e Sofia Littame tra le juniores : 13.18 Greta Luppi tra le juniores fa 23/25 e con 45/50 e si porta al quinto posto. 13.16 Arriva il risultato della prima serie di Silvana Stanco, che fa segnare 24/25. 13.14 Jessica Rossi fa 22/25, per un totale di 46/50, che la fa scivolare in sesta piazza. 13.13 Seconda serie senior femminile: Fiammetta Rossi centra un altro 24/25 e va in testa con 48/50. 13.01 In pedana Greta Luppi. 12.49 ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Partono bene Jessica Rossi e Fiammetta Rossi : 10.20 A breve sarà la volta anche di Silvana Stanco. 10.15 Arrivano aggiornamenti importanti e positivi sul fronte della gara senior: Jessica Rossi e Fiammetta Rossi hanno entrambe approcciato la prima serie al meglio esordendo con un incoraggiante 24/25. Le azzurre sono in testa assieme alle spagnole Martinez e Galvez e alla cipriota Costantinidou. 0.05 Si attende ancora qualche minuto prima ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Bene in avvio Littamè e Luppi : 10.05 Si attende ancora qualche minuto prima di ripartire. Vanno oliati gli ingranaggi in questa prima giornata, anche dal punto di vista organizzativo. 09.55 Si è conclusa la prima serie di Tiro per le juniores del trap: Littamè e Luppi si trovano nel gruppone virtualmente incasellato al secondo posto (22/25), mentre Gaia Ragazzini (19/25) si è collocata in 22esima piazza. Le leader, al ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile. Bene in avvio Littame e Luppi : 09.50 Al via anche le senior! La spagnola Fatima Galvez spara subito al meglio totalizzando 24/25, così come la cipriota Costantinidou. 09.46 Buono lo start anche di Sofia Littame che inaugura la sua avventura continentale con un 22/25. L'azzurra è seconda assieme alla compagna di squadra Greta Luppi. In testa ci sono la tedesca Meyer e la spagnola Molne Magrina, entrambe con lo score di ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : 5 settembre - si comincia con il trap femminile : Il programma completo della giornata di oggi degli Europei di Tiro a volo (5 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di qualificazione del trap femminile e femminile junior degli Europei di Tiro a volo che scattano quest'oggi a Lonato, in provincia di Brescia: nella stessa location che ha ospitato i Mondiali, da oggi si concorrerà per la corona ...