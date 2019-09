Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.47 Finisce qui ladeglidi, per questo sabato. Grazie per essere rimasti con noi. 18.45 Finisce qui! L’oro va al turco Murat Ilbilgi che con lo score di 47/50 sale sul tetto d’Europa battendo il nostro Lorenzo Ferrari, ottimo argento a quota 43/50. 18.41 Lorenzo Ferrari vola al testa a testa finale per l’oro. Il francese Picaud sia 34/40. Ora il duello è contro il turco Ilbilgi: attualmente il duello è sul 43-39 a favore dell’anatolico. 18.37 Il britannico Bovingdon viene estromesso dalla finale, dovendosi accontentare del quarto posto, con la quota di 29/35. Questo vuol dire che Lorenzo Ferrari, come minimo, vincerà una medaglia di bronzo. L’azzurro è attualmente secondo con lo score di 35, in testa sempre il turco Ilbilgi a 37. 18.35 Arriva il secondo ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Mauro De Filippis si ferma a un piattello da Tokyo 2020. Il bronzo non pu… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Inizia la finale del trap maschile! Mauro De Filippis è a caccia del pass… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: Inizia la finale del trap maschile! Mauro De Filippis è a caccia del pass… -