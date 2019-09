LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | De Filippis risale | Pellielo e Grazini

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 Al momento Mauro esi trova in terza posizione a quota 96 con il croato Josip Glasnovic a quota 96. In testa con 97 il ceco Jiri Liptak e lo slovacco Marian Kovacocy. L’azzurro può essere scavalcato, in questa quarta serie, soltanto dal lusitano Armelim Filipe Rodrigues, che parte da 72/75. 12.24 Valeriototalizza 23/25 e sale a 93/100, anche per lui poche possibilità di accedere alla finale. 12.05 Giovannifa 22/25 e va a 92/100, probabilmente compromettendo l’accesso alla finale. 12.00 Mauro Defa 25/25 e va a quota 96/100, restando tra i primi 6! 11.35 Completata la terza serie tra gli juniores: comanda il ceco Jan Palacky con 72, poi in tre a 71 tra i quali l’azzurrino Lorenzo Ferrari, infine nel gruppetto di tre tiratori a quota 68 a sesto posto ci sono Matteo ...

zazoomnews : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: ripartono bene Grazini e Pellielo De Filippis perde posizioni - #Europei… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2019 in DIRETTA: gli azzurri del trap alla ricerca del pass olimpico - #Europei #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE Tiro a volo, Europei 2019 in DIRETTA: gli azzurri del trap alla ricerca del pass olimpico -