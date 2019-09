LIVE Italia-Serbia volley | Europei 2019 in DIRETTA | semifinale stellare | scontro tra

LIVE F1 - GP Italia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Leclerc e Vettel affilano le armi per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione qualifiche di oggi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Italia, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza i team sfrutteranno questa sessione per prepararsi al meglio in vista delle qualifiche. Le prove libere del day-1 sono state un antipasto di quel che ci si aspetta, ovvero una sfida sul filo dei millesimi. ...

LIVE Italia-Serbia - Europei volley femminile 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Cresce l’attesa per la sfida più importante dell’anno per l’Italvolley femminile. Le azzurre affronteranno alle ore 16.00 la Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di volley. Un match attesissimo e molto complicato per le ragazze di Davide Mazzanti che affronteranno la candidata principale alla vittoria della manifestazione continentale. Le campionesse del mondo in carica nello scorso ottobre vinsero contro le nostre in una ...

Prosegue quest'oggi con la terza sessione di prove libere e con le qualifiche il fine settimana del Gran Premio d'Italia 2019, 14° round stagionale del Mondiale di Formula 1. A Monza va in scena la seconda giornata di prove cronometrate, che si dovrebbe disputare regolarmente sull'asciutto dopo un venerdì condizionato dal maltempo. Le Ferrari partono coi favori del pronostico per occupare tutta la prima fila proprio come in

LIVE Italia-Inghilterra 0-30 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Genge sfonda ancora a dieci minuti dal termine : 73′ Dopo tanti minuti di sofferenza, l'Italia torna ad affacciarsi in attacco. 70′ CONVERSIONE DI FARRELL. INGHILTERRA-ITALIA 30-0. 69′ META DI Genge. INGHILTERRA-ITALIA 28-0. 67′ Vantaggio inglese, con Farrell che va in touche. 65′ Mischia ordinata nei 22 azzurri. 63′ Lungo possesso dell'Inghilterra, che allarga il gioco sulla sinistra ma

DIRETTA/ Italia-Inghilterra - risultato LIVE 0-6 - : intervallo - test match rugby - : DIRETTA Italia Inghilterra streaming video e tv: le formazioni sono in campo, comincia la partita amichevole di rugby, oggi 6 settembre,.

LIVE Italia-Inghilterra 0-23 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Marchant buca la difesa azzurra : 56′ Continua a spingere l'Inghilterra, Italia in difficoltà in questi minuti. 54′ CONVERSIONE DI FARRELL. INGHILTERRA-ITALIA 23-0. 53′ META DI Marchant, INGHILTERRA-ITALIA 21-0. 52′ Mischia con introduzione inglese al limite dei 22 azzurri. 50′ Persa la touche. 49′ Altra infrazione inglese, Italia in touche a pochi metri dalla meta. 48′

LIVE Italia-Inghilterra 0-16 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Ben Youngs firma la prima meta dell'incontro : 48′ Fuorigioco degli inglesi, l'Italia non va per i pali, ma sceglie la rimessa. 46′ CONVERSIONE DI FARRELL. INGHILTERRA-ITALIA 16-0. 45′ meta DI BEN Youngs. INGHILTERRA-ITALIA 14-0. 42′ Farrell non centra i pali, si resta sul 9-0. 41′ Subito fallo dell'Italia. Punizione Inghilterra, Farrell indica i pali. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO.

LIVE Italia-Inghilterra 0-9 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : tris di Owen Farrell dalla piazzola a fine primo tempo : fine primo tempo. INGHILTERRA-ITALIA 9-0 40'+1′ PIAZZATO DI Farrell. INGHILTERRA-ITALIA 9-0 40′ Calcio per gli inglesi, che indicano ancora i pali. 38′ In avanti dell'Italia, mischia con introduzione inglese. 36′ Touche azzurra al limite dei 22 avversari. 34′ A terra la mischia, punita l'Inghilterra. 33′ Nuovo errore inglese, altro in

LIVE Italia-Inghilterra 0-6 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : Farrell concede il bis dalla piazzola a metà primo tempo : 23′ In avanti inglese in mezzo al campo, mischia con introduzione italiana. 20′ PIAZZATO DI Farrell. INGHILTERRA-ITALIA 6-0 19′ L'Italia perde palla e si espone alla corsa inglese. Vantaggio per l'Inghilterra, fuorigioco di Bellini. Farrell indica i pali. 17′ Benvenuti interrompe l'azione inglese rubando palla all'interno dei 22

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L'Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l'Italia cede nel finale alla Spagna : 16.24 Si chiude qui con un po' di amarezza la nostra DIRETTA odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.18 Spagna-ITALIA 67-60: purtroppo gli azzurri hanno subito un parziale di 10-0 da quel 56-52 a suo favore e vengono eliminati. Spagna ai quarti.

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. L'Argentina batte il Venezuela e va ai quarti - l'Italia continua a lottare contro la Spagna! : 15.51 CINA-COREA DEL SUD 77-73: con grande fatica i padroni di casa hanno la meglio nella sfida asiatica. 15.48 SPAGNA-ITALIA 50-48: azzurri che continuano strenuamente a lottare con gli iberici, tra pochissimo inizia l'ultimo quarto! 15.44 ARGENTINA-Venezuela 87-67: per

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 6 settembre. La Polonia elimina a sorpresa la Russia - Serbia divora Porto Rico. Argentina avanti col Venezuela - grande equilibrio tra Italia e Spagna! : 15.23 Argentina-Venezuela 65-50: iniziato l'ultimo periodo, 15.19 Argentina-Venezuela 63-47: finito il terzo quarto a Foshan. 15.16 Argentina-Venezuela 58-44: gli uomini di Sergio Hernandez sempre in controllo, 15 punti di Deck, dall'altra parte 17 di Carrera. 15.14

LIVE Italia-Inghilterra rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : ultimo esame per gli azzurri prima dei Mondiali : La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida e formazioni ufficiali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale della sfida tra Inghilterra ed Italia, quarto ed ultimo Test Match estivo in preparazione alla Coppa del Mondo di rugby: a Newcastle, alle ore 20.45 italiane, bianchi ed azzurri scenderanno in campo nell'ultimo incontro amichevole in vista