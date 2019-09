LIVE Italia-Serbia 1-3 volley | Europei 2019 in DIRETTA | azzurre in finale per il bronzo

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SEMI17.55 Domani l’affronterà la perdente di Turchia-Polonia per la medaglia di. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.54 Questa partita ha detto che l’non è ancora pronta per battere le campionesse del mondo della. Peraltro il gap sembra essersi accresciuto rispetto all’ultimairidata. In ricezione ed in battuta le balcaniche sono superiori, così come in alcuni reparti come quelli delle centrali e della palleggiatrice. Anche Boskovic resta leggermente superiore ad Egonu per continuità e completezza di colpi. 11 mesi basteranno per colmare questo divario? 17.53 Lavola in, l’giocherà domani laper il 3°-4° posto. 20-25 Mani fuori di Veljkovic,1-3. 20-24 Sylla annulla ...

SkySportF1 : ?? Tutto è pronto per le qualifiche ?? e voi siete schierati per seguirle? Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Inizia l'azione del sabato ???? Al via le FP3 a Monza Segui il LIVE ? - matteosalvinimi : La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia… -