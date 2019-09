LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 7 settembre La Repubblica Ceca domina

Fonte : oasport

(Di sabato 7 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI STATI UNITI-GRECIA 16.03 FRANCIA-LITUANIA 78-75: per i transalpini 24 punti di Fournier con 10 su 22 dal campo e 21 di De Colo, per i lituani 18 punti e 8 rimbalzi di Valanciunas. 16.00 FRANCIA-LITUANIA 78-75: è finita, la Francia si qualifica eliminando la Lituania! 15.58 FRANCIA-LITUANIA 78-75: a 15 secondi dalla fine va a segno Nando De Colo! 15.57 FRANCIA-LITUANIA 76-75: un libero su due per Valanciunas! 15.54 FRANCIA-LITUANIA 76-74: i baltici pareggiano sul 74 ma ancora Fournier porta avanti i francesi. 15.51 STATI UNITI-GRECIA 54-37: è iniziato l’ultimo quarto! 15.50 FRANCIA-LITUANIA 73-72: manca 1’54” alla fine e tutto è in equilibrio! 15.46 FRANCIA-LITUANIA 70-69: Fournier riporta avanti i francesi! 15.44 FRANCIA-LITUANIA 68-69: a 4’24” dalla fine i ...

zazoomnews : LIVE Stati Uniti-Grecia basket Mondiali 2019 in DIRETTA: 9-12 inizio stellare di Giannis Antetokounmpo - #Stati… - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Grecia basket Mondiali 2019 in DIRETTA: 9-12 inizio stellare di Giannis Antetokounmpo - #Stati… - Pianeta_Basket : LIVE - Mondiali basket 2019 - Team USA vs Grecia: Il gruppo K chiude la seconda giornata della seconda fase con due… -