L’India tenta lo sbarco sulla Luna | fallito l’allunaggio | la sonda perde il contatto

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) L’Indialo, ma l’alggio fallisce. L’agenzia spaziale indiana ha perso la comunicazione con il suo veicolo spaziale poco prima che dovesse atterrare vicino al Polo Sud della, in un colpo alle ambizioniri della nazione. L’India aveva sperato di diventare il quarto paese – dopo Stati Uniti, Russia e Cina – che sbarca con successo. Il paese asiatico mirava anche ad essere il primo ad atterrare nella regione polare meridionale, un’area che l‘Indian Space Research Organisation (ISRO) ha dichiarato “completamente inesplorata”.”La discesa del lander Vikram era in corso come previsto e sono state osservate prestazioni normali”, ha detto il presidente dell’ISRO Kailasavadivoo Sivan nella sala di controllo nella città indiana di Bangalore a sud del ...