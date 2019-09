Leclerc si è preso la Ferrari | il maxi rinnovo è già sul tavolo di Binotto | ingaggio

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Nei prossimi giorni, laridiscuteranno il contratto del monegasco, aumentando l’e la durata Charlessi è ormaila, la vittoria ottenuta a Spa lo certifica definitivamente, considerando il fatto che il monegasco è adesso il pilota più giovane ad aver trionfato al volante della ‘Rossa’, battendo il record che Ickx deteneva dal 1968. photo4/Lapresse Una progressione repentina quella dell’ex Alfa, che ha conquistato tutti sin dai primi giorni trascorsi a Maranello, rivelatisi poi fondamentali per stringere un rapporto di fiducia con meccanici e ingegneri. In pista poiha fatto il resto, ottenendo la pole position in Bahrain alla seconda gara in, per poi proseguire con quelle in Austria e Spa, dove il monegasco ha anche vinto. Risultati che obbligheranno la scuderia di Maranello a rivedere il ...

pottergerry : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc C’ha preso gusto a stare in prima posizione... grandeee!!! Forza Ferrari, forza #Seb5 - MassimoCosta6 : @RobChinchero Non mi aspettavo il crollo di Gasly e neanche l'immediata esplosione di Leclerc. Sono contento per lu… - MassimoCosta6 : Non mi aspettavo il crollo di Gasly e neanche l'immediata esplosione di Leclerc. Sono contento per lui, ha vinto la… -