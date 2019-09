Le notizie del giorno – Club indagato per frode fiscale | N’Koulou allo scoperto | i

Ultime notizie Roma del 06-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno un’ora di faccia a faccia a Bruxelles oggi per Paolo Gentiloni candidato italiano per la commissione Ue con la presidente Letta Ursula von der leyen incontro in un clima di grande amicizia è servito a diventare le decisioni della bunderland nell’attribuzione dei portafogli con ambizione italiana che resta Però quella degli affari economici Il Financial Times ...

Ultime notizie Roma del 06-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano are tra l’indice spia dell’andamento in Italia a messa. dall’istat il recente peggioramente l’elevata instabilità del quadro congiunturale riflessi sull’andamento degli indicatori anticipatori che scrive l’istituto nella nota mensile su agosto ha segnato un ampio a flessione ...

Ultime notizie Roma del 06-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica ieri il giuramento della nuova squadra di governo davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella nel primo Consiglio dei Ministri è stato nominato Paolo Gentiloni alla commissione europea il candidato italiano che andrà a ricoprire la carica di vice presidente con deleghe o ...

Francesca Fialdini - brutte notizie per i fan della conduttrice : la voce : Francesca Fialdini è una donna realizzata e innamorata. La conduttrice, che quest’anno non vedremo più a “La Vita in diretta”, ha da poco svelato di avere un compagno. Da qualche tempo ha un nuovo amore che la rende serena e appagata, anche se non ha alcuna intenzione di rivelare la sua identità. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva”, raccontava nel salotto tv di Caterina Balivo, ‘Vieni da ...

Ultime notizie Roma del 06-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri il giuramento del governo Conte bis e poi Primo consiglio dei ministri dal quale sono arrivati i segnali di Nobita il governo impugna come di scrive storia e oltre le competenze regionali una legge del Friuli Venezia Giulia sui migranti e indica Paolo Gentiloni come componente italiano della commissione europea l’ex ...