Laura Boldrini vede Miss Italia e frigna | attacco senza precedenti alla Rai

Rossella Muroni - la "signora rossa" : chi è la fedelissima di Laura Boldrini in lizza per un ministero : Nel governo più a sinistra con cui l'Italia abbia mai dovuto fare i conti, quello che sta nascendo tra Pd e M5s, ovviamente c'è "spazio" anche per Laura Boldrini. In che senso, è presto detto. Alla maggioranza prenderà parte anche Liberi e Uguali, a cui verrà dato un ministero tra quello dell'Ambien

Laura Boldrini : “Non voglio incarichi - il Paese esca dal clima d’odio generato da Salvini” : Intervista all'ex Presidente della Camera Laura Boldrini sul governo Conte bis e sugli scenari nel medio e lungo periodo: "Spero che sia davvero un momento di svolta e che si scelga una direzione chiara". E lancia una proposta: "Per la guida del Paese servono figure autorevoli e innovative, è il momento di puntare sulle tante donne in gamba che abbiamo".Continua a leggere

Laura Boldrini - ammucchiata rossa : "Voto subito - poi...". Le sue condizioni al Pd : Anche Laura Boldrini è contro l'inciucio Pd-M5s. Ma dietro la posizione dell'ex Presidenta, si nasconde il sogno dell'ammucchiata rossa. "Al Pd dico che questo è il momento di unirsi, non di dividersi. Andiamo al voto, ma dopo aver fatto le primarie tra le forze progressiste", spiega a Repubblica l'

Laura Boldrini - vergogna contro Matteo Salvini : sede Pd in fiamme? La colpa è del leghista : A Dorgali e Cardedu, due comuni sardi del Nuorese e dell'Olgiastra, due attentati al Pd: un circolo è stato fatto saltare in aria, l'auto di un sindaco è stata data alle fiamme. Una vergogna che ha suscitato solidarietà bipartisan. Ma c'è anche chi punta il dito. contro chi? contro Matteo Salvini, o

Diego Fusaro asfalta Laura Boldrini : guardate un po' cosa diceva un anno fa : "Ritenere contemporaneamente valide due opinioni che si annullavano a vicenda; sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendole entrambe, fare uso della logica contro la logica". Con una citazione di Orwell, 1984, Diego Fusaro asfalta elegantemente Laura Boldrini. Motivo: la sua incoerenz

Rizzo attacca Laura Boldrini : 'Proprio lei - non si azzardi a parlare di anti-fascismo' : Tre le accuse che si muovono all'attuale centro-sinistra c'è sicuramente quello di essere diventato, nel tempo, poco di sinistra. Concetti che vengono espressi molto spesso dalla sinistra più radicale che non manca di inviare frecciate anche importanti. Si inserisce in questo solco il messaggio che il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo veicola attraverso il proprio profilo Facebook. Un lungo post che ha come bersaglio Laura ...

Laura Boldrini a senso unico sul sessismo : "Quei leghisti mi fanno ridere" : Laura Boldrini critica come sempre la Lega e Matteo Salvini: "I leghisti che stigmatizzano il sessismo fanno ridere". La fu presidenta ha commentato la vicenda che ha coinvolto Andrea Romano del Pd. Il deputato avrebbe infatti rivolto dichiarazioni non proprio piacevoli alla grillina, nonché presid

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Salvini un virus - secondo Laura Boldrini sta infettando la società italiana : Laura Boldrini non usa parole dolci contro Matteo Salvini “Prendo atto positivamente di quello che ha detto Spadafora…”, si sgola Laura Boldrini. Seduta in un divanetto del Transatlantico, l’ex presidente della Camera conviene con le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità che oggi dalle colonne di Repubblica si è scagliato contro … Continue reading Salvini un virus, secondo Laura Boldrini ...

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Infetta la società - ha rovinato l'Italia" : Nel giorno in cui Vincenzo Spadafora accusa Matteo Salvini di "sessismo", ovviamente Laura Boldrini non perde tempo per infilarsi nella polemica. La fu presidenta della Camera prima prende "positivamente atto" delle parole del sottosegretario grillino, dunque intervistata dall'Huffington Post rincar