Landini | meno tasse sul lavoro e piano per investimenti

I governi in Italia? Sono almeno tre. Di Maio non fa nulla con Salvini che porta Siri. Ma Landini doveva rifiutarsi : Quanti governi esistono in Italia? almeno tre. Il terzo, quello che fa capo a Giuseppe Conte, che pure è presidente del Consiglio, oggi deve subìre l’umiliazione del suo vice Salvini che, per rendere la pariglia a Di Maio, convoca al Viminale, come fosse una succursale di via Bellerio, quarantatré sigle sindacali e dell’impresa per parlare di economia e di sviluppo. Ma Salvini fa di più: si presenta al fianco di Armando Siri, cacciato dal ...