L’amore | i cavalli | la nonna | chi è Carolina Stramare | Miss Italia 2019

Fonte : vanityfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Chi èChi èChi èChi èChi èChi èChi èChi è«Non cercare la fortuna, arriva da sola»., in cuor suo, un po’ lo sapeva già. Un anno fa, girando per i vicoli di Napoli, catturava gli sguardi dei passanti con i suoi magnetici occhi verdi, a contrasto con i lunghi capelli scuri. Certo, all’epoca non poteva immaginare che sarebbe diventata, ma forse nell’aria girava già qualcosa, come dimostra la sua dida a margine di una foto nel Vicolo del. Nata a Genova ma cresciuta a Pavia, ha compiuto vent’anni a gennaio e in estate si è diplomata al liceo linguistico: modella da circa tre ...

MLGcopyright : RT @VanityFairIt: Capelli bruni e occhi verdi, la ventenne di Vigevano ha stregato i telespettatori. Pratica l'equitazione a livello agonis… - VanityFairIt : Capelli bruni e occhi verdi, la ventenne di Vigevano ha stregato i telespettatori. Pratica l'equitazione a livello… - CRALTLC : TENUTA FIDENTEA-Pozzuoli- L’azienda è dedita alla coltivazione di ortaggi e all’allevamento di cavalli ed ospita nu… -