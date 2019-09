La vita ad ostacoli di Trebisonda | il primo oro femminile italiano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) di Giacomo Manini La storia deloro olimpiconon è una storia come le altre e lo si intuisce già dal nome della protagonista,Valla. Scelto dal padre come omaggio all’omonima città turca: “mi aveva chiamato così per tutto quello che aveva letto, di affascinante e di magico, sulla città turca: io, prima femmina dopo quattro maschi, gli avevo acceso la fantasia al punto che sarei dovuta diventare tutta una meraviglia, proprio come ladel mito”. È nota al grande pubblico come Ondina, soprannome dovuto a un refuso di un giornalista. Ondina era un prodigio dell’atletica, già da giovanissima si era fatta notare per delle abilità fuori dal comune e a 14 anni diventò campionessa italiana e fu convocata in Nazionale, quando indossava i colori della Virtus Atletica. Primeggiare a livelloo cittadino o studentesco faceva poca ...

