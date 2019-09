La spy story di Napoli | razzo italiano precipitato | i sospetti sul manager spia

"Quattro piccole ostriche" - una spy story che guarda al cinema : Ci sono un paio di buone ragioni per leggere “Quattro piccole ostriche″ di Andrea Purgatori, pubblicato da Harper and Collins, che da qualche settimana è tra i thriller più venduti on line. La prima è che ha un intreccio da spy story che contiene tutti gli elementi necessari a godere del genere: tradimento, cospirazione, manipolazione. Anzi, aggiungerei che più del noir o del poliziesco, la spy story, ...