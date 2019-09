La ragazza che accusa  il figlio di Grillo |  «Il Billionaire | la vodka Poi lo stupro»

La ragazza che accusa il figlio di Grillo : «Il Billionaire e la vodka. Poi lo stupro» : La giovane è stata convinta a denunciare dalla madre. E agli inquirenti ha descritto nei dettagli la serata e l’aggressione. «Volevo andarmene, mi hanno detto “tu resti qui”»

“Mi hanno fatto bere poi mi hanno stuprata”. Parla la ragazza che accusa il figlio di Grillo : La ventenne scandinava che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e tre amici ha raccontato: "Avevo bevuto molto, soprattutto vodka, ero ubriaca. A casa hanno continuato a farmi bere. A un certo punto uno di loro mi ha portato in una stanza, voleva fare sesso. Gli ho detto di no due volte, lui mi ha costretta. Poi sono arrivati gli altri e hanno abusato di me a turno".Continua a leggere

La ragazza che accusa il figlio di Beppe Grillo : «Prima la vodka - poi lo stupro» : Lo strillo è di quelli forti. Che fanno alzare i toni, puntare il dito, commentare ferocemente sui social. Anche se per adesso è stata sentita solo una campana, la vittima, che però ha suonato forte, con chiarezza di particolari. La ragazza che accusa di stupro Ciro Grillo – figlio di Beppe – e altri tre amici ha raccontato ai Carabinieri di Milano la sua versione dei fatti: partendo da cosa è successo prima, soffermandosi sui punti ...

Carla Bruni più bella che mai sfoggia un fisico da ragazza in barca con Sarkozy : Cinquantuno anni e non sentirli, con un corpo tonico da fare invidia. Carla Bruni è stata fotografata dal settimanale “Gente” mentre si gode una vacanza in barca al largo delle Baleari insieme a Nicolas Sarkozy, alla loro figlia Giulia e all’attore Christian Clavier con la sua famiglia. Più bella che mai, sensuale ed elegante in bikini nero, cappello di paglia e occhiali scuri, l’ex modella si rilassa al sole, poi si ...

La ragazza che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi amici : Mi hanno fatto bere per abusare di me : Parla la modella che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi amici. C'è una supertestimone e un video. Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, e tre amici sono indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nella villa del comico a Porto Cervo, dopo la denuncia di una modella di origini scandinave incontrata in una discoteca in Costa Smeralda. La vicenda è stata riportata dal quotidiano La Stampa secondo ...

Parla la ragazza che accusa il figlio di Grillo di violenza : “Ciro e i suoi amici mi hanno fatto bere per abusare di me” : I dubbi dei pm: inattendibili gli esami fatti 10 giorni dopo. I legali dei giovani: un video li scagiona. E c’è una testimone

Taranto - lo scherzo Samara challenge finisce male : ragazza picchiata da alcuni giovani : La Samara challenge non ha risparmiato neanche la città di Taranto, dove ieri sera la finta bimba di "The ring" è comparsa al rione Tramontone. Questa volta però per "Samara" non è andata affatto bene, in quanto alcuni giovani non hanno gradito lo scherzo e hanno inseguito e picchiato la persona che aveva preso le sembianze del celebre personaggio del film horror, uscito nelle sale cinematografiche nel 2002. Tutta la scena, secondo quanto ...

Federica - la ragazza che lasciò tutto per i suoi ventidue maiali : Da 10 anni gestisce la sua Piccola fattoria degli animali: "Così salvo i maiali dal macello". Un matrimonio mandato in fumo, la scelta di un lavoro part-time e il trasferimento a Vigone, vicino a Torino. tutto per loro, i suoi "ciccioni". Federica Trivelli ha dedicato tutta la sua vita ai 22 maiali, ospiti della sua Piccola fattoria degli animali, fondata dieci anni fa.\\ Iniziò tutto nel 2009, come racconta il Corriere della Sera, ...

Palermo - tweet di una ragazza nera : “Al bar cantano viva Salvini”. Il bistrot : “Era uno scherzo” : La denuncia via social di una cliente in vacanza in Sicilia diventa un caso. Ma il locale al centro di Palermo spiega: “Ridiamo con i nostri dipendenti bengalesi. Lontani anni luce da Salvini”

33 enne - vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita - da due mesi non si muove da lì : Un uomo che si chiama vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus. vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei. L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito ...

Ecco perchè Taylor Swift è ancora la ragazza dei record : Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi ...

Piacenza - scomparsi un uomo di 47 anni e una ragazza di 28 : ricerche in corso. Sommozzatori al lavoro nelle vasche di irrigazione : Sono stati visti l’ultima volta domenica 25 agosto. Poi più nulla. Sono in corso da circa 48 ore le ricerche di due persone scomparse, Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni ed Elisa Pomarelli, 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Pazienza. Vigili del Fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona, anche con l’aiuto di un elicottero, scandagliando grazie al nucleo Sommozzatori dei pompieri anche il fondo di alcuni specchi ...

Andrea Zamperoni - chef morto a New York/ Il motel - la ragazza - la lite : è giallo : Andrea Zamperoni, chef morto a New York: tanti gli aspetti da chiarire in merito alla scomparsa del 33enne cuoco italiano deceduto negli scorsi giorni

Scopre che la ragazza che gli piace esce con un altro : 13enne si impicca : Harry Storey, 13 anni, aveva scritto agli amici su Whatsapp di aver pensato al suicido ma tutti hanno pensato che stesse scherzando. Quello stesso giorno, era il 1° marzo, si è impiccato in casa sua a a Chilton, nell'Oxfordshire, in Regno Unito.