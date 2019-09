La ragazza che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi amici | Mi hanno fatto

Parla la ragazza che accusa il figlio di Grillo di violenza : “Ciro e i suoi amici mi hanno fatto bere per abusare di me” : I dubbi dei pm: inattendibili gli esami fatti 10 giorni dopo. I legali dei giovani: un video li scagiona. E c’è una testimone

Taranto - lo scherzo Samara challenge finisce male : ragazza picchiata da alcuni giovani : La Samara challenge non ha risparmiato neanche la città di Taranto, dove ieri sera la finta bimba di "The ring" è comparsa al rione Tramontone. Questa volta però per "Samara" non è andata affatto bene, in quanto alcuni giovani non hanno gradito lo scherzo e hanno inseguito e picchiato la persona che aveva preso le sembianze del celebre personaggio del film horror, uscito nelle sale cinematografiche nel 2002. Tutta la scena, secondo quanto ...

Federica - la ragazza che lasciò tutto per i suoi ventidue maiali : Da 10 anni gestisce la sua Piccola fattoria degli animali: "Così salvo i maiali dal macello". Un matrimonio mandato in fumo, la scelta di un lavoro part-time e il trasferimento a Vigone, vicino a Torino. tutto per loro, i suoi "ciccioni". Federica Trivelli ha dedicato tutta la sua vita ai 22 maiali, ospiti della sua Piccola fattoria degli animali, fondata dieci anni fa.\\ Iniziò tutto nel 2009, come racconta il Corriere della Sera, ...

Palermo - tweet di una ragazza nera : “Al bar cantano viva Salvini”. Il bistrot : “Era uno scherzo” : La denuncia via social di una cliente in vacanza in Sicilia diventa un caso. Ma il locale al centro di Palermo spiega: “Ridiamo con i nostri dipendenti bengalesi. Lontani anni luce da Salvini”

33 enne - vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita - da due mesi non si muove da lì : Un uomo che si chiama vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus. vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei. L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito ...

Ecco perchè Taylor Swift è ancora la ragazza dei record : Debutto da record per il nuovo album di Taylor Swift “Lover”! A pochi giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 23 agosto, è già il disco più venduto del 2019 negli USA e in sole 24 ore dall’uscita ha generato le vendite settimanali più alte registrate nel corso dell’anno. I 18 brani di cui si compone la raccolta hanno immediatamente conquistato Spotify, ottenendo un totale di 2 milioni di stream soltanto nel giorno di release e posizionandosi ...

Piacenza - scomparsi un uomo di 47 anni e una ragazza di 28 : ricerche in corso. Sommozzatori al lavoro nelle vasche di irrigazione : Sono stati visti l’ultima volta domenica 25 agosto. Poi più nulla. Sono in corso da circa 48 ore le ricerche di due persone scomparse, Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni ed Elisa Pomarelli, 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Pazienza. Vigili del Fuoco e carabinieri stanno setacciando la zona, anche con l’aiuto di un elicottero, scandagliando grazie al nucleo Sommozzatori dei pompieri anche il fondo di alcuni specchi ...

Andrea Zamperoni - chef morto a New York/ Il motel - la ragazza - la lite : è giallo : Andrea Zamperoni, chef morto a New York: tanti gli aspetti da chiarire in merito alla scomparsa del 33enne cuoco italiano deceduto negli scorsi giorni

Scopre che la ragazza che gli piace esce con un altro : 13enne si impicca : Harry Storey, 13 anni, aveva scritto agli amici su Whatsapp di aver pensato al suicido ma tutti hanno pensato che stesse scherzando. Quello stesso giorno, era il 1° marzo, si è impiccato in casa sua a a Chilton, nell'Oxfordshire, in Regno Unito.

Musiche fasciste a tutto volume e insulti razzisti : ragazza di colore lascia la spiaggia : Gianni Scarpa, l’ex gestore della spiaggia fascista di Playa Punta Canna a Sottomarina, il giorno di Ferragosto, avrebbe preso il megafono dello stabilimento balneare per urlare insulti contro la turista, nata in Italia da genitori africani, che è andata direttamente dai carabinieri.Continua a leggere

ragazza si fa applicare le extension - quello che le accade è tremendo : Una Ragazza di 29 anni, inglese, aveva voglia di provare le extension e una mattina, mentre era in giro per negozi è stata colpita da un cartello apposto fuori da un negozio di parrucchieri che proponeva l’applicazione delle extension ad un prezzo molto basso. La Ragazza è entrata e si è sottoposta al trattamento. Per alcuni giorni è stata felicissima perché l’effetto le piaceva tantissimo. Ma poi, il giorno prima del suo compleanno, ha ...

Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo bambino - quello che rivela la diapositiva è sconvolgente - la ragazza inizia a tremare e poi scoppia a piangere : Una ragazza di appena 21 anni stava per diventare mamma e si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suo bambino stesse bene. La ragazza, Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione dell’ecografia e l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente: la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio ...

Ha uno choc quando scopre che sia la sua ragazza e la madre sono incinta - l’autore è lui : Un ragazzo di 26 anni ha raccontato al Sun la sua incredibile storia. Il 26enne si è imbarcato in un intreccio amoroso incredibile e non sa al momento come venirne fuori. La storia inizia quando il ragazzo conosce una bellissima ragazza di 24 anni a una festa di compleanno e inizia a frequentarla. I due iniziano una storia. La ragazza però qualche mese dopo la loro frequentazione rivela al ragazzo che presto sarà padre, lei è in dolce ...

21enne mette la candeggina nella bottiglia d’acqua della ragazza incinta perché vuole che abortisca : Un ragazzo di 21 anni di Washington di nome Theophilous è stato fermato dalla Polizia americana con la pesante accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, poi reo confesso, secondo quando scoperto dalle forze dell’ordine aveva messo della candeggina nella bottiglia d’acqua della sua ragazza. Il giovane, dopo ore di interrogatorio, ha riferito che il crudele gesto è stato compiuto nel tentativo di far abortire la giovane compagna. La ...