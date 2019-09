La nuova Miss Italia Carolina vince grazie al ripescaggio

Carolina Stramare - modella e studentessa di grafica : ecco chi è la nuova Miss Italia : Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, la numero 3. Era quasi l’1.40 di notte quando Alessandro Greco ha eletto la Miss dell’ottantesima edizione del concorso per eccellenza, ritornato su Rai1 tra tante ostilità e polemiche. Peccato, però, che la regia abbia bucato la sua proclamazione, per “colpa” di Gina Lollobrigida che con la sua cotonatura impallava l’inquadratura. Eppure Carolina può dirsi fortunata: è stata prima ...

Miss Italia 2019 - Carolina Stramare è la nuova reginetta : ripescata dalla giuria dopo eliminazione : Habemus Miss Italia 2019: Carolina Stramare. Lo storico concorso, tornato su Rai1 dopo sei anni per celebrare i suoi 80 anni, ha scelto la nuova reginetta di bellezza. Una ragazza di 20 anni, nata a Genova ma vive a Vigevano, 179 centimetri di altezza, con i suoi occhi verdi e capelli castani ha conquistato pubblico e giuria. La concorrente numero 3 è stata incoronata dalla madrina della serata Gina Lollobrigida, era stata inizialmente eliminata ...

Quale ruolo ricoprirà Gentiloni nella nuova Commissione Europea? : Affari economici come prima indicazione, Commercio in subordine, mentre il borsino che per un possibile approdo al portafoglio alla Concorrenza sembra virare verso il basso. Alla vigilia del weekend più lungo di Ursula von der Leyen, che si prenderà tutto il fine settimana per sistemare le tessere del mosaico e martedì prossimo scoprirà le carte della nuova Commissione europea, l'Italia ribadisce l'ambizione di ottenere il ...

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

Dl Imprese - Whirlpool : “Decreto insufficiente per ‘salvare’ Napoli. L’unica soluzione è nuova missione produttiva per il sito” : Gli interventi previsti nel decreto sulle Crisi aziendali, approvato salvo intese ma che il Mise si dice pronto a mandare in Gazzetta Ufficiale, “non sono sufficienti a garantire la profittabilità” dello stabilimento di Napoli nel lungo periodo. È quanto scrive Whirlpool in una nota nella quale spiega che in questa maniera, a suo avviso, sarebbe a rischio anche la competitività dell’azienda nella Regione Emea, che ricomprendere ...

Gandini : “Nessun contatto con Commisso. Perplesso sul Milan”. E sulla nuova Champions… : “Non ho avuto il piacere di avere una conversazione diretta. Ci sono state suggestioni e contatti con intermediari, ma non un confronto diretto”. Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, smentisce una ‘trattativa’ con la Fiorentina di Rocco Commisso per un suo ingresso nell’organigramma del club viola. “La proprietà della Fiorentina ha delle idee in testa – spiega Gandini ai microfoni di ...

Superbollo auto vecchie - arriva la nuova tassa sulle emissioni. Chi paga : Superbollo auto vecchie, arriva la nuova tassa sulle emissioni. Chi paga Da un po’ di tempo i Paesi europei stanno cercando di adottare misure che vadano incontro al rispetto ambientale e a punire chi inquina di più. Proprio in questo senso va letto il Superbollo auto, che riguarderebbe i veicoli più vecchi (fino a Euro 3) e dunque responsabili di una maggior quantità di emissioni. Secondo il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, ...

nuova Commissione Ue : in ritardo la formazione della squadra. Mancano i candidati di Italia e Francia : La presidente Ursula von der Leyen vorrebbe completare per metà mese l’elenco dei commissari e sta iniziando a sondare i nomi proposti, ma fatica a trovare la quadratura del cerchio. Mentre l’Italia chiede tempo e la Gran Bretagna si chiama fuori

Ue - Financial Times : “Il piano di Bruxelles per allentare i vincoli di bilancio con la nuova Commissione” : Bruxelles punta a rendere i vincoli di bilancio meno rigidi e a riscrivere le regole del Patto di Stabilità, finito nel mirino per essere impossibile da applicare e troppo flessibile nei confronti dei Paesi che decidono di non rispettare le regole. Per il caso dell’Italia in particolare, la Commissione Juncker era stata pesantemente criticata per non avere avviato una procedura di infrazione a seguito del mancato rispetto del deficit nel ...

Commisso lieto sia : la nuova strada della Fiorentina : Quando parla sembra masticare “la gomma del ponte” come diceva la pubblicità del chewing gum. Ed è proprio la pubblicità la sua forma di espressione migliore. Rocco Commisso sta cambiando il modo di parlare alla gente, e forse ancora non ce ne siamo resi ben conto. Tanto era chiusa la Fiorentina dei