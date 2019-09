La mostra World Press Photo fa tappa a Palermo : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - Prima public lecture per il World Press Photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo al mondo che, per il terzo anno, fa tappa a Palermo. Quest’anno la mostra cambia sede e si trova a Palazzo Drago, via Vittorio Emanuele 382,

Il nuovo trailer di The Outer Worlds mostra il nuovo mondo degli autori di Fallout : Presentato a pubblico e stampa una manciata di mesi fa, The Outer Worlds rappresenta uno degli oggetti del desiderio più brillanti per gli appassionati di videogame. Soprattutto per quelli che apprezzano i giochi di ruolo in prima persona, magari conditi da elementi shooter e un impareggiabile tocco di ironia. Caratteristiche, queste, che non mancano assolutamente nell'ultima fatica di Obsidian Entertainment, compagnia ora sotto l'ala ...

Homeworld 3 è realtà e il ritorno di questa storica serie si mostra in un teaser trailer : I lavori per Homeworld 3 stanno procedendo, dichiara Gearbox in occasione del PAX West. Nello specifico, il gioco si trova attualmente in fase di pre-produzione, per cui c'è ancora parecchia strada da fare ma la sola notizia dell'esistenza di un progetto attivo è indubbiamente ottima.Intanto possiamo dare un'occhiata al nuovo teaser trailer pubblicato nelle scorse ore e riportato qui di seguito:Homeworld 3 è stato presentato al PAX West proprio ...

The Eternal Cylinder : l'ispirato open world survival si mostra in un video gameplay : The Eternal Cylinder è l'ispirato open world survival sviluppato da Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex) e Ace Team (Zeno Clash, Rock of Ages). Il gioco è previsto in uscita il prossimo anno su console e su PC, in esclusiva su Epic Games Store. Manca quindi ancora del tempo prima di mettere mano all'interessante gioco, ma un nuovo video gameplay risulterà utile per lenire l'attesa e capire alcune meccaniche del titolo.IGN ha pubblicato un ...

Gamescom 2019 : Monster Hunter World - il nuovo trailer di Iceborn mostra un combattimento con Velkhana il drago di ghiaccio : Durante la Gamescom, Capcom ha presentato un trailer di Monster Hunter World Iceborne incentrato sul drago di ghiaccio Velkhana.Questo è il mostro di punta della prossima espansione ed il fulcro della storia. Inoltre vediamo volti familiari che ritornano nel trailer che faranno tutto il possibile per fermare questa nuova minaccia.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Pokémon Masters si mostra in un nuovo trailer con la modalità Multisquadra - il World Pokémon Masters e molto altro : Pokémon Masters sarà pubblicato quest'estate per dispositivi mobili, e nel frattempo possiamo ingannare l'atteso con un nuovo trailer del gioco. Nel filmato ci vengono mostrati la modalità Multisquadra, il World Pokémon Masters e molto altro ancora. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Star2com:Leggi altro...

Paper Beast : la colorata avventura per PSVR del creatore di Another World si mostra in un nuovo trailer : Paper Beast, la nuova avventura in arrivo entro il 2019 su PSVR ha da poco ricevuto un nuovo trailer.Lo sviluppo del titolo è guidato da Eric Chahi, noto per il suo lavoro su Another World e From Dust. Il suo nuovo studio, Pixel Reef, sta creando questo gioco di esplorazione in cui interagirete con la fauna selvatica che si trova in tutta l'area esplorabile.Il gioco sembra assolutamente sbalorditivo e promette ai giocatori di poter interagire ...