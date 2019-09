La Lega perde 7 punti in 30 giorni Ed è boom dei 5 Stelle Risale il Pd

Sondaggi - fiducia in Conte (48%) trascina M5s : oltre 5 punti in più di consenso rispetto alle Europee. Lega ne perde 4 - Pd stabile al 23% : Il confronto rispetto alle Europee del 26 maggio scorso dice che la Lega è in calo, il M5S in recupero e il Pd resta stabile. Così l’Istituto Ixè riassume i dati raccolti per Cartabianca dall’Osservatorio politico nazionale tra il 2 e il 3 settembre. Il Carroccio resta primo partito con il 30,1% dei consensi, ma perde 4 punti rispetto al risultato raccolto da Matteo Salvini alle ultime elezioni (34,3%). Al contrario i ...

Sondaggi - il 90% degli elettori Pd è a favore di Conte. Lega perde 4 - 4 punti in un mese - M5s ne guadagna 4 - 1 e supera il Pd : Gli elettori del Pd promuovono il governo Conte 2. Secondo un Sondaggio di Swg per il Tg La7, la decisione di affidare l’incarico di formare il governo Pd-M5s a Giuseppe Conte è ritenuta positiva per il 35 per cento degli elettori Pd e “non del tutto positivo ma accettabile” per il 58%. Solo il 7 per cento lo ritiene “inaccettabile”. Per quanto riguarda invece il giudizio sull’accordo, il 69% dei sostenitori ...

Sondaggi - il 90% degli elettori Pd è a favore di Conte. Lega perde 4 punti in un mese - M5s ne guadagna 4 e supera il Pd : Gli elettori del Pd promuovono il governo Conte 2. Secondo un Sondaggio di Swg per il Tg La7, la decisione di affidare l’incarico di formare il governo Pd-M5s a Giuseppe Conte è ritenuta positiva per il 35 per cento degli elettori Pd e “non del tutto positivo ma accettabile” per il 58%. Solo il 7 per cento lo ritiene “inaccettabile”. Per quanto riguarda invece il giudizio sull’accordo, il 69% dei sostenitori ...

Sondaggi - il 90% degli elettori Pd è a favore di Conte. Lega perde 4 punti in un mese - M5s ne guadagna 4 : Gli elettori del Pd promuovono il governo Conte 2. Secondo un Sondaggio di Swg per il Tg La7, la decisione di affidare l’incarico di formare il governo Pd-M5s a Giuseppe Conte è ritenuta positiva per il 35 per cento degli elettori Pd e “non del tutto positivo ma accettabile” per il 58%. Solo il 7 per cento lo ritiene “inaccettabile”. Per quanto riguarda invece il giudizio sull’accordo, il 69% dei sostenitori ...

Sondaggio Ipsos - M5s cresce di sette punti grazie “all’effetto Conte”. Lega ne perde quattro. Salgono anche Pd e Fdi : I 5 stelle in crescita di quasi sette punti, il Carroccio in calo di quattro ma sempre sopra il 30 per cento e davanti ai grillini. Di poco, ma sale anche il Partito democratico. E’ questa la fotografia realizzata da Ipsos per il Corriere della sera. Confrontando i dati rilevati il 18 luglio e il 28 agosto, quindi un mese dopo la crisi di governo e alla vigilia del nuovo incarico a Giuseppe Conte, chi beneficia maggiormente della ...

La Juve perde Chiellini : lesione Legamento crociato. Sarà operato : Infortunio a Giorgio Chiellini che compromette la sua stagione. E ovviamente non giocherà domani contro il Napoli all’Allianz Stadium. Nel corso dell’allenamento il difensore – come riporta la Juventus in un comunicato ufficiale – «ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore”. Il giocatore ...

Io e te - Diaco cerca di colLegarsi con il Festival del cinema di Venezia ma non ci riesce. E perde la pazienza : Pierluigi Diaco perde la pazienza. Durante la puntata di Io e Te, in onda su RaiUno, il conduttore sta per collegarsi con il Festival del cinema di Venezia. All’inizio, quando gli comunicano che qualcosa non funziona, è piuttosto calmo: “È caduta la linea ma non c’è assolutamente problema”. Solo che il collegamento salta più volte mentre Diaco cerca di parlare con Giorgio Gosetti, direttore artistico delle Giornate degli ...

Sondaggi elettorali Demopolis : la Lega perde quattro punti - M5S in crescita : Sondaggi elettorali Demopolis: la Lega perde quattro punti, M5S in crescita La Lega paga a caro prezzo l’apertura della crisi di governo. Secondo un Sondaggio Demopolis realizzato tra il 23 e il 25 agosto, il Carrocio ha perso in venti giorni ben quattro punti di consenso scendendo a quota 33%. I principali avversari rimangono a debita distanza ma il calo è un primo campanello d’allarme per Salvini. Sondaggi elettorali ...

"Non mi candido - ma...". Urbano Cairo sul Foglio : "M5S e Lega ci hanno fatto perdere mesi" : “Al momento l’idea non mi sfiora”. L’idea è quella di una discesa in campo, nell’agone politico. A parlare in una lunga intervista al Foglio è Urbano Cairo, presidente di Rcs, che però lascia uno spiraglio aperto, quello del mai dire mai. “Progettavo la scalata a Rcs da 10 anni, senza farne mai parola con nessuno, nell’assoluto riserbo. Un giorno l’ho realizzata. I sogni ...

Sondaggi di governo : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : Sondaggi di governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Governo - sondaggi : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : sondaggi di Governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Sondaggi politici : la Lega perde il 3% - il M5S guadagna quasi il 4% - per il PD +2% : In piena crisi di governo Tecnè ha volto un Sondaggio per verificare le intenzioni di voto in questa complicatissima fase e il quadro è quello di una Lega sempre primo partito, ma in calo di consensi, mentre il M5S, che era messo malissimo, si riprende e continua a risalire anche il PD. Tuttavia, il dato più importante di tutti è un altro: ben il 48,3% degli intervistati, ossia, in proiezione, quasi la metà degli elettori, si è detto incerto ...

Sondaggi politici : la Lega perde il 3% - M5S e PD in salita : In piena crisi di governo Tecnè ha volto un Sondaggio per verificare le intenzioni di voto in questa complicatissima fase e il quadro è quello di una Lega sempre primo partito, ma in calo di consensi, mentre il M5S, che era messo malissimo, si riprende e continua a risalire anche il PD. Tuttavia, il dato più importante di tutti è un altro: ben il 48,3% degli intervistati, ossia, in proiezione, quasi la metà degli elettori, si è detto incerto ...

Crisi di governo - sondaggi : la Lega perde tre punti rispetto alle Europee. Crescono Pd e M5s : Se si andasse al voto oggi, a tre giorni dalle dimissioni ufficiali del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Lega si affermerebbe ancora come primo partito, ma perdendo tre punti percentuali rispetto ai numeri raggiunti alle Europee dello scorso maggio. A dirlo un sondaggio Tecnè realizzato per Stasera Italia. Il partito a guida di Matteo Salvini si ferma infatti al 31,3%, contro il 34,3 raggiunto alle elezioni per il parlamento di ...