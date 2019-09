La furia dell’uragano Dorian | alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Nicola De Angelis La forza della natura e la devastazione dell'uraganoha lasciato lein ginocchio: un bilancio tragico, per ora isarebbero 43 ma ci sono ancoradiL'uraganoha abbandonato lee si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43(per ora) edi. Le unità di soccorso hanno raggiunto diverse aree e comunità soltanto alcune ore fa, quando finalmente la forza dei venti diha reso possibile muoversi. La giornalista di Sky News Amanda Walker è stata una delle prime ad arrivare sul luogo del disastro, il suo report è leggibile su Sky News. Il bilancio è chiaramente provvisorio visto che le ricerche sono iniziate poco fa e potrebbe peggiorare. Dfoto della giornalista è possibile vedere le case ...

infoitestero : Tutta la furia dell'uragano Dorian - nonnachicca58 : RT @GuardaCheVideo: Questa donna ha ospitato in casa sua 97 cani per salvarli dalla furia dell'uragano Dorian delle Bahamas - Primapressit : La furia dell’uragano Dorian che ha distrutto le Bahamas ora riprende il suo viaggio in Carolina… -