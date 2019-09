La fine dell' estate | l’avventura crudele e ingenua di diventare adulti

Maltempo : frana sulla strada delle Centovalli - al confine Italia-Svizzera : Le intense precipitazioni cadute durante la notte hanno innescato questa mattina una frana sulla strada delle Centovalli, al confine tra Italia e Svizzera, nel territorio del comune elvetico di Camedo. La strada viene percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori frontalieri che dalla Val Vigezzo raggiungono Locarno: molti sono stati costretti percorrere la strada della Valle Cannobina, raggiungendo la Svizzera passando dal Lago ...

Malattie rare : via libera dell’Ue alla terapia genica anti-sma entro fine anno : Una terapia genica potrebbe dare speranza ai bambini colpiti dalla Sma, l’atrofia muscolare spinale, una malattia rara e mortale che viene ricordata in Italia per il caso Stamina, quando molte famiglie con bambini colpiti da Sma scesero in piazza per avere accesso al controverso metodo Stamina creato da Vannoni. La casa farmaceutica svizzera Novartis, che ha già ottenuto l’approvazione negli Stati Uniti del farmaco Zolgensma* per la ...

Ferruccio De Bortoli su Rousseau : "Il giorno più buio" - la fine della democrazia? : In attesa del risultato delle votazioni degli iscritti alla piattaforma Rousseau sul governo giallo-rosso, Ferruccio De Bortoli scrive in un lapidario post pubblicato sul suo profilo twitter che questo è "uno dei giorni più bui della nostra democrazia rappresentativa". Saranno infatti 115mila person

Giro d’Italia 2020 - possibile percorso. Etna - Marmolada - Fraiteve - Colle delle finestre : salite durissime. Cronometro del Prosecco e arrivo a Milano. Tutte le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest con una Cronometro individuale di 9,5 chilometri, gli ultimi 1500 metri sono caratterizzati da una pendenza media del 4% e saranno decisivi per l’assegnazione della prima maglia rosa nella giornata di sabato 9 maggio. La Grande Partenza avverrà dunque nella capitale dell’Ungheria, in terra magiara si correranno anche le due successive tappe che saranno riservate ai velocisti: 193 km da ...

Montalbano e la fine dell’estate : Eri vinuta giù la primera pioggi: con stupori de omnes pirchì todos l’avivano diminticata, Omnia s’eri facta grigia e pariva che la viti fusse in aspetattive. A Muntilbano l’estati non è che gli piacisse tanta, ma doviva arriconoscere che quanno affiniva qualicosa gli spardava dintra. Picca mali, iddo simpre in officio aviva da andari. Trasì trafilato in Commissariata dovi non si sintiva vulari na musca, Pariva Cernobilla postea la splusioni: i ...

Mauro Icardi al Psg - fine della telenovela (e i tifosi dell’Inter festeggiano) : Mauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaImmaginarsi una colonna sonora che accompagni i titoli di coda, non è semplice. Per i tifosi dell’Inter, a giudicare dalle reazioni sui social, sarebbe senz’altro una melodia allegra, da commedia e lieto fine. La telenovela Mauro Icardi si è conclusa con un colpo di teatro – ...

Inter - Icardi al PSG : fine della telenovela estiva - cifre e dettagli : Icardi PSG- E’ fatta, il PSG si assicura Mauro Icardi sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 70 milioni di euro. Dopo il rinnovo con il club nerazzurro, basato a 7 milioni di euro annui, l’attaccante argentino vestirà la maglia del PSG. Visite mediche in corso, poi attesa la definitiva fumata […] L'articolo Inter, Icardi al PSG: fine della telenovela estiva, cifre e dettagli proviene da Serie A News ...

Alessandria - donna di 99 anni si suicida gettandosi dalla finestra della casa di riposo : Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua stanza ed è morta. La signora era ospite della struttura da due anni e mezzo.\\Tragedia questa mattina in via Canonico Zuffi a Valenza, in provincia di Alessandria, nella casa di riposo Ospedalino. Alle 7.30 una donna di 99 anni, A. B., si è gettata dal secondo piano della sua ...

Il film di Downton Abbey metterà in discussione il lieto fine della serie? Parla Julian Fellowes : Il film di Downton Abbey arriva nelle sale italiane ad ottobre, oltre un mese dopo l'uscita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma sarà più un evento sulla scia degli speciali natalizi della serie piuttosto che un sequel destinato a cambiare gli equilibri stabiliti con la conclusione della sesta stagione. A rassicurare il pubblico in questo senso è Julian Fellowes, il creatore del pluripremiato show che ha anche scritto il film: il finale ...

Deadwood - su Sky Atlantic il film sequel evento a 13 anni dalla fine della serie tv : Ci sono voluti tredici anni e numerose voci di corridoio, conferme e smentite per rivedere la banda di Deadwood di nuovo riunita. Un'attesa che è valsa un film-tv, in onda questa sera, 29 agosto 2019, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, Sky Atlantic e NOW TV.La serie della Hbo, andata in onda dal 2004 al 2006, torna così in tv con una pellicola che riporta in scena gli storici personaggi creati da David Milch ed interpretati da attori diventati noti ...

Crisi - Zingaretti al Quirinale : “Mettiamo fine alla stagione dell’odio - del rancore e della paura” : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il tentativo di dare vita a un nuovo Governo con una nuova maggioranza. Gli abbiamo detto di aver accettato la richiesta del M5S di indicare il nome del presidente del Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nuovo governo porterà “una nuova sfida, ...

Fossil lancerà smartwatch con Wear OS notevolmente migliorati entro la fine dell’anno : Fossil ha lavorato a stretto contatto con Google al fine di individuare alcuni miglioramenti della piattaforma Wear OS per migliorare i propri smartwatch con dei vantaggi esclusivi. Il più grande passo avanti sembra riguardare la durata estesa della batteria, inoltre i nuovi smartwatch Fossil saranno dotati del doppio della memoria di archiviazione e della RAM. L'articolo Fossil lancerà smartwatch con Wear OS notevolmente migliorati entro la ...

Harry Styles : tra droga - One Direction e la fine della storia con Camille Rowe : Harry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry StylesHarry Styles nella sua vita è stato tante persone: il ragazzino inglese con il sogno di diventare cantante, l’animale da palcoscenico con gli One Direction, l’attore per Christopher Nolan, l’eclettico cantante solista. Ora, a 25 anni, Harry si sente più che mai libero. «Mi sento come se i fan mi ...

Anticipazioni U&D : si registrerà l'esordio della nuova stagione già a fine agosto : L'estate è stata lunga per i telespettatori di Uomini e donne che hanno salutato il programma già a fine maggio, in seguito alle scelte di Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta. E finalmente, le polemiche riguardanti le accuse alla redazione lasciano spazio alle dinamiche più amate dai fan del programma: l'annuncio dei nuovi tronisti e le prime registrazioni della stagione 2019-20. C'è finalmente una data per il ritorno di Maria De ...